Trois personnes décèdent dans des inondations soudaines au Nouveau-Mexique

Washington, États-Unis | AFP | mercredi 09/07/2025 - Des pluies torrentielles ont provoqué mardi une crue éclair dans la station montagneuse de Ruidoso, au Nouveau-Mexique, causant la mort d'au moins trois personnes, dont deux jeunes enfants, selon un communiqué de la municipalité.



Les victimes sont une fille de quatre ans, un garçon de sept ans et un adulte entre 40 et 50 ans, ont détaillé les autorités de Ruidoso, dans le sud-ouest des Etats-Unis.



"Les trois personnes ont été prises dans les eaux de crue et emportées en aval lors de l'inondation catastrophique qui a vu le Rio Ruidoso s'élever à un niveau record de 20 pieds (6 mètres), soit cinq pieds (1,5 mètre) de plus que le record précédent", a précisé la municipalité.



"L'inondation soudaine s'est produite mardi après-midi lorsque de fortes +pluies de mousson+ sont tombées sur les cicatrices des incendies de South Fork et de Salt de l'année dernière (qui avaient détruit plus de 7.000 hectares en juin 2024), créant des conditions dangereuses qui ont entraîné une montée rapide de l'eau dans tout le village", ont souligné les autorités locales.



Ruidoso est une station touristique prisée située dans les montagnes de la Sierra Blanca, au sud du Nouveau-Mexique.



L'Etat voisin du Texas a été frappé vendredi dernier par des inondations dévastatrices qui ont fait une centaine de morts et 161 personnes disparues.