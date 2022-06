Trois morts lors d'un crash d'un avion de tourisme au sud de Bordeaux

Bordeaux, France | AFP | vendredi 17/06/2022 - Trois personnes ont péri vendredi matin dans le crash de leur petit avion de tourisme à Martillac (Gironde), à 15 km au sud de Bordeaux, a-t-on appris auprès des pompiers et de la gendarmerie.



Peu après 09H30, l'avion a décollé de l'aérodrome voisin de Saucats avant de s'écraser sur une zone boisée à côté du Technopole de Martillac, à 2 km de là, a précisé la gendarmerie.



Les occupants de l'appareil, deux femmes et un homme, ont été tués dans l'accident, "sans autre victime à déplorer à cette heure", selon les pompiers joints vers 13H00.



L'accident a provoqué une incendie qui a brûlé 2.000 m2 de pins et était maitrisé en début d'après-midi.



Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés. Un enquête a été ouverte et confiée au groupement de gendarmerie de Gironde et à la section de recherches de la gendarmerie des transports aériens.