Trois mois de cinéma sous les étoiles avec le Caméléon

TAHITI, le 9 juin 2020 - La Compagnie du Caméléon a dû, avec le confinement, ajuster sa programmation. Certains rendez-vous ont été annulés, d’autres sont dans l’attente d’une réouverture des frontières. En attendant, une chose est sûre, la compagnie proposera de juillet à septembre des séances de cinéma gratuites en plein air.



En juillet, août et septembre, la Compagnie du Caméléon va organiser 13 soirées de cinéma en plein air sur écran géant, dans chacune des communes de Tahiti, ainsi qu'à Moorea. L’objectif ? Rassembler les résidents de tout âge et de toute origine et, à cette occasion, faire passer des messages, engager la réflexion " avec une programmation qui nous ressemble ", affirme Guillaume Gay, le directeur artistique.



Selon lui, " le confinement ayant entraîné un repli sur soi des populations et un renforcement des inégalités sociales, il nous semble essentiel de proposer des événements culturels adaptés au contexte sanitaire actuel, gratuits, mettant en relation un public mixte et ayant pour principal objectif la cohésion sociale ". Ces soirées s’inscrivent dans un projet général d’accès à la culture pour les publics qui n'y ont pas accès.



Les soirées démarreront avec des courts-métrages primés dans les plus grands festivals (Annecy, Cannes…) et porteurs de messages, comme La Petite casserole d’Anatole qui traite de la question du handicap ou bien Oh Sheep ! en lien avec la différence et la tolérance.



Un film d’animation suivra, toujours porteur d'un message. Il sera question d’égalité des sexes, de maltraitance, de racisme, de tolérance, d’écologie, de relation filiale… Parmi les titres proposés se trouvent Mia et le Migou, Dilili à Paris, Coco, Pachamama…



La crise en cours touche particulièrement le monde du spectacle, " mettant en relief la précarité de nos métiers ", ajoute Guillaume Gay.



Covid19, impacts et incertitudes



En ce qui le concerne, plusieurs éléments affectent sa compagnie. En raison de l’entrée du virus en Polynésie française, la dernière semaine du festival Te Vevo avait été annulée et la billetterie s’est arrêtée brutalement.



Quelques semaines plus tard, un spectacle " particulièrement fédérateur ", La Machine de Turing, programmé au mois de mai, n’a pas pu avoir lieu. Or, la compagnie comptait sur ce spectacle pour son équilibre financier.



Pour la suite, des incertitudes pèsent sur la programmation prévue au second semestre (voir encadré ci-dessous). En effet, la confirmation des spectacles dépend de la quatorzaine, des tarifs de fret aérien qui ont explosé (car il ne faut pas oublier que les artistes voyagent avec leurs décors parfois volumineux) …



Enfin, la tournée en novembre prochain en métropole de la pièce de théâtre Les Champignons de Paris, produite par la Compagnie du Caméléon, n’est pas garantie, compte tenu du contexte sanitaire.



Une création sur la violence intrafamiliale



Concernant la création à proprement parler, " nous avons avancé sur un projet dont le titre provisoire est Moe moe et qui traitera de violence intra familiale ". La pièce est en cours de construction.



Le Caméléon, en plus de sa programmation, mène des actions à l’attention des publics éloignés ou en situation de grande précarité (population des îles, centres de détention, hôpital, foyers d’accueil, quartiers prioritaires, etc). La crise sanitaire et aujourd’hui économique va entraîner des coupes budgétaires au niveau des institutions finançant d’ordinaire les actions socio-culturelles. Pendant le confinement, ses actions se sont poursuivies et le Caméléon espère bien pouvoir continuer.