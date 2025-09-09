

Trois migrants, dont deux enfants, retrouvés morts après le naufrage d'une embarcation à Mayotte

Paris, France | AFP | lundi 29/09/2025 - Trois personnes, dont deux enfants, ont été retrouvées mortes lundi à Mayotte après le chavirage de leur embarcation transportant des migrants, a appris l'AFP auprès de la gendarmerie.



Selon cette source, les forces de l'ordre ont été alertées vers 09H00 locales (08H00 à Paris) du chavirage d'un "kwassa" transportant des migrants. Les corps de deux enfants et d'une femme ont ensuite été repêchés dans l'après-midi par la brigade nautique de Pamandzi, selon la même source.



Selon la chaîne Mayotte la 1ère, les recherches se poursuivaient pour retrouver d'éventuels disparus. Deux autres "kwassa", les embarcations utilisées par les candidats à l’émigration vers l'archipel français de l'océan Indien, ont été interceptés lundi avant leur débarquement, ajoute la chaîne.



Située à seulement 70 km de l'île comorienne d'Anjouan, Mayotte est régulièrement visée par ces traversées. En 2024, 493 kwassa transportant 6.764 personnes avaient été interceptés, soit 61% des embarcations détectées, selon la préfecture.



Dans le 101e département français, 48% de la population est de nationalité étrangère et 95% de ces étrangers sont Comoriens, selon l'Insee.



Cette route migratoire est réputée pour être particulièrement meurtrière. En novembre 2024, au moins 25 personnes avaient péri dans le naufrage de leur embarcation au large des Comores, un drame attribué par des survivants et l'Organisation internationale pour les migrations à des passeurs ayant volontairement coulé le bateau.

