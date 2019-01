Trois jours d'audience pour l'affaire Papy Ellis

PAPEETE, le 9 janvier 2018. Le tribunal correctionnel examinera pendant trois jours, de mardi à jeudi prochain, l'affaire dit "Papy Ellis".





Cette affaire tire son nom de son protagoniste, Frédéric Ellis, qui s'est rendu début 2017 pas moins de huit fois aux Etats-Unis en moins de six mois. A chaque fois pour une courte durée. Le 22 juin 2017, il a été interpellé à l'aéroport de Tahiti-Faa'a avec Heidy Harua et Eremoana Tamuera. Heidy Harua cachait dans son rectum pas moins de 175 grammes d'ice. Frédéric Ellis cachait lui pas moins de 320 grammes d'ice, relevait La Dépêche de Tahiti en septembre dernier



Au cours de l'instruction, Papy Ellis a reconnu avoir importé 1,4 kilogramme d’ice au cours du premier semestre 2017. La vente de cette méthamphétamine lui avait rapporté pas moins de 13 millions de Fcfp. Franckie Tumahai et Tamataoa Alfonsi, surnommé Sana, sont également convoqués la semaine prochaine devant le tribunal correctionnel pour s'expliquer sur leurs rôles.



Papy Ellis est loin d'être un inconnu de la justice. Début 2000, il avait été condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour avoir violé pendant plusieurs années sa belle-fille et sa fille.



Rappelons que toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.