Trois jours Under The Sea

Pour voir plus en détails les défis auxquels les scientifiques ont du se confronter et leur excitation quand tout s'est mis en place, direction YouTube ou Vimeo sur la chaîne "Under The Pole" pour découvrir la série de documentaires web filmés par l'expédition. Par exemple la capsule n'est pas remplie d'air normal, mais d'un mélange d'hélium et d'oxygène qui donne aux scientifiques une voix de canard !Vous pourrez aussi y découvrir les aventures du début de l'année de l'expédition, sur la goélette Why qui a exploré les coraux de grande profondeur à travers la Polynésie et a déjà permis de faire considérablement avancer la connaissance de nos récifs. Under The Pole a rassemblé 250 équipiers et 300 entreprises et Instituts de recherche partenaires pour cette expédition dans nos eaux. Sa prochaine destination, début 2020, sera la Patagonie, et l'Antarctique à la fin de l'année prochaine.Quand à la capsule, elle va maintenant enchaîner les séjours de trois jours, plus d'un par semaine, jusqu'à mi-novembre. Ensuite ce prototype sera rangée et rapportée en Bretagne. Elle y attendra qu'une nouvelle expédition ait besoin d'elle, ou peut-être une nouvelle vie complètement différente.