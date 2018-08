Rencontre avec l'équipe de Under The Pole

"le Why est un bateau de travail, pensé pour allé un petit peu partout. Historiquement on a beaucoup travaillé en Arctique avec ce bateau, et sur le pont il y a une très bonne capacité de charge. Il est bien pensé pour ça !"

"Fin août on va commencer à travailler sur les sites qui ont été retenus, et ensuite on va enchaîner pendant onze mois. La première étude portera sur les écosystèmes coralliens profonds, avec 16 îles à travers toute la Polynésie française, en terminant par les Australes au printemps. Sur chaque île on fera trois sites avec des expositions différentes. Par exemple à Bora Bora nous allons explorer un site au Nord, un au Sud-Est et le dernier au Sud-Ouest. Donc environ 48 sites en tout, avec une semaine sur chaque site. Nous plongerons jusqu'à 120 mètres de profondeur, avec des paliers à 90 mètres, 60 mètres, 30 mètres, 15 mètres et 6 mètres, où on fera à chaque fois des 'photos quadra', des photos scientifiques pour inventorier la diversité des espèces. On va aussi faire de la pose de capteurs scientifiques pour mesurer la lumière, la salinité, la température, des enregistrements sonores… Et ensuite on aura de l’échantillonnage ciblé sur certaines espèces que l'on étudie. L'idée est déjà de faire un inventaire, et ensuite de faire une étude biologique beaucoup plus précise sur certaines espèces de coraux"

Le bateau est dans nos eaux depuis juin. La presse et le public ont eu la possibilité de le visiter et de rencontrer les plongeurs et scientifiques du bord ce samedi 11 août. Nous avons donc pu parler avec Ghislain Bardout, chef de l'expédition et organisateur de Under The Pole depuis le début avec sa femme Emmanuelle Périé-Bardout. Il nous a fait visiter le WHY, un voilier de 20 mètres de long, bardé de capteurs informatiques et chargé de matériel de plongée profonde, des caméras sous-marines, d'un robot, de matériel d’échantillonnage, d'un zodiac, d'une annexe de plongée… Et avec assez de lits et de vivres pour héberger 12 membres d'équipages et les enfants du couple Emmanuelle et Ghislain. Ghislain nous explique queEncore plus de passionnés assistent l'expédition depuis la métropole, et l'équipage du bateau sera renouvelé au cours de l'année. A Moorea, ils bénéficieront aussi de la direction scientifique d'une douzaine de chercheurs internationaux hébergés au Criobe.Le bateau a eu quelques semaines pour se remettre de la traversée du Pacifique et effectuer de première plongées exploratoires.nous explique Ghislain.Après ce programme de 11 mois sur les coraux profonds, le Why enchaînera sur un nouveau programme de un mois pour étudier les superprédateurs, en particulier le grand requin marteau et le requin bouledogue. Il sera encore piloté par les scientifiques du Criobe. Enfin, un tout dernier programme, nommé Capsule, testera un habitat scientifique sous-marin qui permettra aux chercheurs de rester au fond de l'océan jusqu'à quatre jours de suite. Ces tests auront lieu en août de l'année prochaine. Après tout ce travail, le Why quittera nos eaux chaudes pour une nouvelle mission plus fraîche, au pays des pingouins : l'Antarctique.