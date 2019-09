Under The Pole III présente sa capsule sous-marine à Moorea

Papeete, le 17 septembre 2019 - Le monde du silence est désormais “habitable”. Les scientifiques de l’expédition Under the Pole III devraient bientôt réaliser des plongées de trois jours. Lundi, l'équipe a mis à l’eau à Moorea une capsule permettant de vivre au fond de l’océan.





L’équipe Under The Pole III a présenté lundi matin au public sa capsule d’exploration sous-marine. Elle a également été mise à l'eau en face du Centre de recherches insulaires et Observatoire de l’environnement (Criobe). Elle va permettre aux plongeurs du programme Under the Pole III de mener à bien deux missions. D’une part étudier la ponte des coraux (qui ne dure qu'une heure par an) en collaboration avec Laetitia Hédouin, chargée de recherche CNRS. D’autre part, la biodiversité de la communauté de poissons sur les récifs mésophotiques (récifs de mi-profondeur) de Moorea et les interactions entre les espèces avec Valériano Parravicini, directeur d'étude EPHE.



La capsule va permettre aux plongeurs, généralement limités dans leur exploration à quelques dizaines de minutes, de rester plusieurs jours au fond. La capsule servira de camp de base sous-marin. Elle permettra aux plongeurs de se reposer, de se nourrir… sans avoir à remonter à la surface. Ils pourront observer l’extérieur à travers les dômes, enchaîner de longues excursions d’observation et mieux explorer le milieu. Le but étant de permettre des plongées de 2, 3 ou 4 jours.



Emmanuelle Périé-Bardout, qui a lancé le projet Under the Pole avec Ghislain Bardout, indiquait dans nos colonne en mars 2018 : “L’objectif global est une meilleure connaissance de nos océans à travers quatre thématiques : la science, le documentaire photo et vidéo, l’éducation (programme pédagogique en lien avec le ministère de l’Education Nationale) et la recherche développement”. Le lancement de cette capsule est l’aboutissement de ce programme de recherches.