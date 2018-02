Trois jeunes Tahitiens participent au "Trophée de Babette"

Papeete, le 3 février 2018 - " Le Trophée de Babette", un concours réservé aux meilleurs élèves des lycée hôteliers, a débuté samedi au salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie, à Paris. Durant l’épreuve, les trois candidats polynésiens ont fait montre d’une belle assurance.



Le principe de ce concours culinaire est simple : Babette de Rozières donne un panier surprise à chaque candidat qui découvre alors les produits. Puis elle révèle la recette à réaliser en une heure. Tout ce qui est dans le panier doit être utilisé. A la fin de l'épreuve, chacun doit avoir dressé quatre assiettes. Ce samedi matin, il fallait réaliser une poitrine de volaille fermière, papaye, crème de betterave aux épices douces



Pas de quoi déstabiliser le Tahitien Tehuiarii Papaura. Le geste sûr, il a été le premier à se lancer dans l’aventure en matinée. Sans aucun complexe et avec un calme surprenant. Ses camarades du lycée hôtelier de Tahiti, Alann Poilvet et Jason Ho ont fait de même dans l’après-midi. Seuls six candidats seront sélectionnés pour la finale prévue dimanche 4 février.