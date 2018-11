Trois heures de concert blues et rock ce vendredi au Tahiti Blues Hôtel

"nous sommes amies depuis cinq ans avec Jaya, on s'est retrouvées dans la musique parce qu'on avait les mêmes goûts, un mélange de plein de musiques. Elle a ce côté créole que je n'ai pas, du coup je me suis adaptée à ses chansons, et je trouve ça très, très chouette. Ca résonne avec pas mal de choses que j'avais en moi, la musique africaine puisque je suis née en Guinée, que je peux apporter dans mes chansons. Donc on a mélangé nos styles et je pense qu'on va arriver à donner quelque chose de complètement original. Ce sera des compositions et des reprises d'artistes que l'on aime beaucoup et que l'on veut faire découvrir au public polynésien".

"allant des Beatles à ZZ Top. Vous verrez sur scène, c'est du blues, du rock-blues, des balades... C'est toute ma musique. Moi je suis un créatif, un mélodiste. Ça va être des choses douces, mais aussi des choses qui vont envoyer beaucoup plus. Le Rock and Roll c'est une façon de vivre, une façon d'être. Donc on peut très bien chanter une balade ou quelque chose de très dur. Je laisse le soin à d'autre de mettre des étiquettes !"

"le fait de faire ce festival tous les ans, je pense que ça pourra motiver les artistes locaux à créer des choses et surtout à s'exporter. J'ai vu un groupe rock polynésien, avec les tatouages et tout ça (NDLR : le groupe métal poumotu Tikahiri), et je trouve ça formidable ! Il faut juste avoir envie de découvrir et de partager."