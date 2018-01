Trois élèves cuisiniers au Salon de la gastronomie de l'outre-mer

Alann, Jason et Tehuiarii, accompagnés de leur professeur du lycée hôtelier de Punaauia Frédéric Bolmont, vont durant trois jours cuisiner sur le stand polynésien de 150 m2 pour mettre en valeur les produits et les saveurs du fenua. Et une chose est sûre, nos trois mousquetaires de la cuisine ne vont pas chômer ! Mais cela ne semble pas effrayer nos chefs en herbe, qui ont été sélectionnés par le proviseur et l'équipe de direction du lycée hôtelier pour leur sérieux, leur expérience et leur mérite. En effet, nos apprentis chefs ont la gagne dans le sang, puisqu'ils ont déjà remporté des médailles d'or ou d'argent aux concours internationaux de meilleur cuisinier d'Asie et du Pacifique dernièrement.

" On est impatients et fiers d'aller en France et de montrer la cuisine de Tahiti " , clament-ils en chœur avec tout l'enthousiasme de leur jeunesse.

Plusieurs missions attendent Alann, Jason et Tehuiarii lors de ce Salon. Tout d'abord, ils vont assister les chefs venus avec la délégation polynésienne, Bénédicte Sauvage, chef pâtissière au Coco's, Nicolas Baretje, chef au Haumana, chef Teheiura, Nikki Verghnes et Tetoe Aupari. Ces chefs vont réaliser à tour de rôle des prestations culinaires avec des produits venus directement du fenua.

Le ministère avec la Chambre d'Agriculture de Polynésie française a fait envoyer 1,5 tonne de matériel, de décoration, dont 20 kilos de thon rouge, 100 kilos de citrons de marquises, des noix de coco, des ananas, des bananes, du fei, du taro, etc. afin de pouvoir réaliser les recettes et faire ainsi rayonner les produits de la Polynésie dans l'Hexagone.