Trois départements du Sud-Est en vigilance rouge aux feux de forêt mercredi

Marseille, France | AFP | mardi 15/07/2025 - Météo-France a placé trois départements du Sud-Est en vigilance rouge pour les feux de forêt pour mercredi, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse, en raison d'un "risque très élevé" d'incendies.



Une partie des massifs du Gard, limitrophes des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, est également classée en rouge incendie, a annoncé de son côté la Préfecture.



Pour jeudi, seuls les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse seront encore en rouge, selon Météo France.



Malgré une baisse des températures, le retour du mistral et de la tramontane en Méditerranée, avec des rafales attendues autour de 50/60 km/h, va aggraver le niveau de risque de feux de forêts dans la région mercredi, indique Météo-France dans un communiqué.



Outre ces trois départements en rouge, six départements du Sud, les Alpes-de-Haute-Provence, l'Ardèche, l'Aude, la Drôme, le Gard et l'Hérault, seront mercredi en vigilance orange, contre dix mardi, dont sept dans le Centre-Val-de-Loire.



L'Aude et les Bouches-du-Rhône ont été frappés la semaine dernière par des incendies d'ampleur. A Marseille, où le feu avait gagné le nord de la ville, l'incendie a fait plusieurs dizaines de blessés légers, principalement par inhalation de fumées, et dégradé près de 90 habitations, dont une majorité devenues inhabitables.



"La vague de chaleur qui a touché le pays du 19 juin au 4 juillet a accentué la sécheresse des sols et fragilisé la végétation", avec, après les pluies de printemps, "le développement de nombreuses herbacées qui se sont desséchées suite à un mois de juin historiquement très chaud et sec", soulignent les services météorologiques.



"Cet état de sécheresse de la végétation, propice aux départs de feux, est très inhabituel pour un début juillet, se rapprochant d’années remarquables comme 2017", ajoute Météo-France.



En raison de ces risques d'incendies les préfets des départements concernés ont pris des arrêtés d'"interdiction stricte" d'accès à de nombreux massifs de la région.



Dans les Bouches-du-Rhône, un gros dispositif est prévu par anticipation, avec 570 pompiers prépositionnés autour de 30 points stratégiques, 500 autres mobilisables en casernes et le renfort attendu de trois colonnes venues d'autres départements.



Même chose dans le Var avec notamment 220 pompiers prépositionnés, cinq hélicoptères bombardier d'eau, dont quatre loués, deux Canadair prépositionnés à Hyères et deux colonnes venues d'ailleurs.



Dans le Vaucluse, 54 pompiers appuyés par 15 véhicules seront également prépositionnés avec en plus un hélicoptère bombardier d'eau disponible.