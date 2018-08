Trois contes rapa nui paraissent chez Mémoire du Pacifique

PAPEETE, le 8 août 2018 - Le petit Poisson de Taharoa, Comment les oiseaux de mer sont-ils arrivés sur l’île de Pâques ? et La Baleine de Rapa Nui viennent de sortir. Écrits par Ana Maria Arredondo, ils sont proposés aux éditions Mémoire du Pacifique via l’auteure et historienne Corinne Raybaud.



La sortie des trois contes tombe à pic. Les enseignants du territoire vont avoir de nouveaux sujets d’étude. Les élèves du territoire et lecteurs amateurs pourront découvrir ou redécouvrir des histoires du triangle polynésien.



Le Petit Poisson de Taharoa et Comment les oiseaux de mer sont-ils arrivés sur l’île de Pâques ? sont des rééditions. La Baleine de Rapa Nui est une première parution. Corinne Raybaud, auteure et historienne, raconte : " J’ai rencontré Ana Maria Arredondo il y a de nombreuses années à Rapa Nui, j’y faisais des recherches ".



Ana Maria Arredondo est une enseignante à la retraite. Elle a été également directrice de collège. Chilienne, elle est mariée à un Rapa Nui. Le couple vit sur cette île du Pacifique à l’est de la grande Polynésie.



Ana Maria Arredondo a effectué de très nombreuses recherches, s’est rendu aux chevets des anciens pour récolter des légendes de son île d’adoption. Légendes qu’elle a consignées et qu’elle a souhaité "voir publier dans tout le triangle polynésien ", explique Corinne Raybaud. " En 2015, lorsque je suis retournée sur l’île de Pâques, j’ai revu Ana Maria Arredondo qui m’a confié les textes ."



Deux premiers livres sont sortis en 2016 : Le Petit poisson de Taharoa et Comment les oiseaux de mer sont-ils arrivés sur l’île de Pâques ? Ils ont été traduits et publiés en quatre langues : espagnol, rapa nui, français et tahitien. Ils ont été mis en page par Corinne Raybaud et illustré par des graphismes d’Inkember.



Mais, ces livres ont rencontré un public limité. À l’usage, " on s’est aperçu que ce n’était pas confortable pour des jeunes lecteurs ou bien des parents qui lisaient des histoires à leurs enfants. Ce genre d’ouvrage comprenant plusieurs traductions convient plutôt aux linguistes, aux gens qui apprennent des langues ".



Aussi, Corinne Raybaud a saisi l’occasion de la sortie d’un troisième conte, La Baleine de Rapa Nui pour travailler sur une nouvelle édition des deux premiers. Ils sont tous les trois disponibles dans les librairies de Tahiti depuis ce début de semaine.