Trois concerts pour lancer la saison du Conservatoire

Tahiti, le 9 mars 2022 - Ce sont trois rendez-vous musicaux qui lanceront dès ce mois de mars la saison du Conservatoire artistique de Polynésie française. Des événements singuliers, allant des musiques actuelles au jazz, en passant par le chant lyrique ou encore la dance traditionnelle, qui s'adressent à tous les publics.



Trois concerts, trois styles, et trois mondes. La saison du conservatoire artistique de Polynésie française a officiellement démarré mercredi après-midi avec un premier concert de musiques actuelles qui s'est tenu à l'air libre sur une scène du conservatoire.

Un premier événement qui a permis aux élèves qui suivent le cursus d'être découvert en public, mais surtout de jouer sur scène avec l'appui de leurs coaches respectifs. “C'est un projet intéressant dans la mesure où chaque professeur amène son expérience personnelle”, souligne Frédéric Cibard, chargé de communication au conservatoire. “Frédéric Rossini qui enseigne l'académisme du jazz, Bruno Demougeot pour la musique pop polynésienne et Vincent Godard qui clôturera l'événement avec le rock métal, style musical à part entière que nous travaillons également au conservatoire”.



Un concert pour les Ukrainiennes



Le second concert verra le CAPF rejoindre l'un de ses partenaires privilégiés depuis dix ans, le club Soroptimist International, pour un événement caritatif dédié à la Femme, qui se tiendra le 18 mars dans la grande salle de la mairie de Pirae, à 19h15. Une soirée en soutien aux œuvres du club, qui parraine de jeunes polynésiennes défavorisées dans la reprise de leurs études, de leurs projets culturels et professionnels. “Nous défendons la paix, et nous allons dédier cette année ce concert aux femmes d'Ukraine, qui subissent la guerre de plein fouet”, précise Tita Maurin, la présidente de l'antenne de Papeete du club.

Plusieurs spectacles sont programmés : de la danse traditionnelle accompagnée par l'orchestre traditionnel du CAPF, des arts lyriques, avec le récital de Peterson Cowan et du chœur Fenua Voce, dirigé par Nathalie Villereynier et enfin le duo Florent et Carole Atem. “On quitte le terrain épidémique pour tomber dans un terrain de guerre avec l'Est de l'Europe, ajoute Frédéric Cibard, le fait que le second concert soit dédié aux Ukrainiennes est formidable. Natalie Villereynier, qui est partenaire du concert pour la partie lyrique, a d'ailleurs préparé un chant en langue de l'Est”.



Deux soirées jazz



Le Big Band de jazz du CPAF, dirigé par Frédéric Rossini, retrouvera la scène avec ses musiciens ainsi que six chanteurs. Jean Croteau, qui parraine l'événement, Bruno Demougeot, pianiste de la formation et Frédéric Missir, chanteront avec trois jeunes chanteuses : Raumata, Lylia et Ravahera. “J'ai l'immense plaisir de faire encore partie du Big Band de jazz cette année, s'enthousiasme Jean Croteau, nous sommes très excités à l'idée de mettre des jeunes en situation avec un orchestre de 17 musiciens”.



Le Big Band de Jazz est né de la résurrection du Tropical Band il y a bien des années. Comme le souligne Frédéric Cibard, il est l'une des plus prestigieuses formations de l'établissement : “Les musiciens qui le composent sont des élèves de haut niveau, des professeurs mais également des musiciens invités. On a un sextuor de saxophoniste tout à fait exceptionnel. La base de la musique polynésienne et de sa renaissance a été faite par des musiciens français et des musiciens américains qui avaient ce swing dans la tête. Ça plane vraiment haut et c'est absolument génial de les voir sur scène”. Ce sont donc deux soirées qui devraient être particulièrement appréciées par le public fan du genre, et qui sont prévues les vendredi 25 et samedi 26 mars à 19h. Ce troisième rendez-vous aura lieu au Petit théâtre de la Maison de la culture.



“Les deux dernières années ont été des années terribles pour le conservatoire”, confie Frédéric Cibard. “Nous avons énormément souffert de la crise épidémique. On a perdu trois professeurs, on ne pouvait plus voir nos élèves… Quand tout est gris dans le monde, la musique et les arts représentent un espoir et c'est ce qu'on veut porter au conservatoire. C'est un bonheur de retrouver les joies de la scène”.

Infos pratiques :



Pour le spectacle du 18 mars dédié à la Femme

Tarif unique : 2000 XPF, billetterie au conservatoire et le soir du spectacle à Pirae

Renseignements au 40 50 14 14



Pour le spectacle des 25 et 26 mars du Big Band de jazz

Billetterie à la Maison de la Culture et en ligne

Renseignement au 40 544 544

Rédigé par Simon Saada le Mercredi 9 Mars 2022 à 18:08 | Lu 214 fois