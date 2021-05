Trois boulangers pétris d'avenir

En parallèle, les candidats doivent tenir compte d’une nuée de paramètres, surtout côté boulangerie. Température de l’eau, de la farine, hydrométrie, acidité et oxygénation du milieu. “Ils voient ensuite comment la pâte réagit et à partir de là, ils ajustent. L’idée c’est justement de savoir s’ils sont capables de s’adapter pour suivre la production, comme dans une entreprise” commente Jérôme Coulon, professeur de pâtisserie et boulanger.



“C’est pour ça qu’on leur apprend différentes techniques : pour appréhender le façonnage, la sortie au four et le produit final qui devra tenir la commande” développe Dominique Labonne, professeur en boulangerie. Molle, nerveuse ou tenace : la pâte exige une main rude et robuste d’un côté, fine et légère de l’autre. “Quand on sort la pâte du pétrin, on la touche et on la regarde. L’expression “avoir la main”, c’est ça” explicite le spécialiste, un temps professeur à Saint-Raphaël, puis à Escoffier à Toulon. “Le pain, c’est quatre ingrédients avec des sensations multiples, c’est ça qui est compliqué à maîtriser au départ, il y plein de facteurs qui vont entrer en ligne de compte.” Une question d’alchimie avec la pâte, qui fait toute la différence avec la pâtisserie, plus “mathématique”, “régulière” et “millimétrée”.