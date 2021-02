Trois axes contre l'ice

Tahiti, le 3 février 2020 - Dans le cadre du plan national de lutte contre les stupéfiants lancé en septembre 2019, le Pays et l'État ont présenté mercredi un plan destiné à lutter contre le "fléau" de l'ice en Polynésie. Après de multiples reports liés à la crise sanitaire, ce plan axé sur trois axes "répression, prévention et communication" insiste sur la nécessité d'une forte coopération des acteurs impliqués.



Vingt ans après l'apparition de l'ice en Polynésie et plusieurs mois après l'annonce de la mise en place d'un plan destiné à lutter contre cette drogue qui s'est largement propagée sur le territoire, les autorités de l'État et du Pays se sont réunies mercredi après-midi à la résidence du haut-commissaire à Papeete pour signer ledit plan et en exposer le contenu.



Afin de lutter contre la "colonne vertébrale" de la délinquance au fenua, le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain, a annoncé que le plan, dont la signature a été reportée à maintes reprises ces derniers mois en raison de la crise sanitaire, allait se décliner en trois volets. Un premier volet axé sur la répression aura notamment vocation à "améliorer la connaissance des trafics ainsi que le pilotage stratégique à l'échelon territorial". Cet axe du plan a d'ailleurs été concrétisé en novembre dernier par la création d'une cellule de coordination du renseignement (CROSS) qui tend à améliorer la coopération interservices. Tel que l'a expliqué Dominique Sorain, l'installation d'une antenne de l'office anti- stupéfiants (OFAST) va également permettre la coordination de l'action des services répressifs. "D'un côté, ces services auront l'information et de l'autre, l'utilisation de ces informations pour intervenir au quotidien et aller détecter les trafics. Et cela permettra à cette structure de conduire les enquêtes qui visent au démantèlement du réseau."



En matière de répression, l'État et le Pays comptent aussi renforcer les contrôles dans les domaines maritime et aérien et "accroître la lutte contre l'économie souterraine en neutralisant les circuits de blanchiment du trafic de stupéfiants".