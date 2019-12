Trois ans ferme pour avoir braqué des gendarmes

Tahiti, le 19 décembre 2019 - Un multirécidiviste de 27 ans a été présenté en comparution immédiate jeudi pour répondre de plusieurs épisodes de violences. Le 8 septembre, il avait notamment braqué des gendarmes à Faa’a en utilisant une arme factice. Jugé en état de récidive légale, il a été condamné à quatre ans de prison dont un an avec sursis.



Un individu déjà condamné à sept reprises a été présenté devant le tribunal correctionnel jeudi pour répondre de « violences volontaires avec arme » et de « violences habituelles ». Le 8 septembre, les gendarmes avaient été appelés en renfort par les policiers municipaux de Faa’a pour maîtriser un individu retranché dans une maison abandonné. Très excité, l’homme jetait des bouteilles en verre sur des passants. A la vue des militaires, le prévenu les avait mis en joug avec une arme de poing qui était en fait un pistolet factice qu’il avait ensuite jeté avant d’être interpellé.



Déféré au tribunal pour ces faits et placé sous contrôle judiciaire, l’homme avait rapidement refait parler de lui. Le 4 décembre, il avait en effet piqué une énième crise de colère alors qu’il se trouvait sur la voie publique en compagnie de sa concubine, enceinte de deux mois. Pour des motifs futiles, il avait « pété les plombs », frappé sa compagne, et cassé le luminaire qui se trouvait devant un temple protestant. Il avait de nouveau été interpellé mais avait, cette fois, été placé en détention provisoire.



Lors de son audition, sa compagne avait déclaré qu’elle était quotidiennement victime de violences conjugales et qu’elle avait « très peur » de son compagnon qui a besoin de « se faire soigner ».