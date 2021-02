Trois ans de sursis pour le viol de sa voisine mineure

Le procès de cette violente agression sexuelle s'est déroulé mardi devant le tribunal correctionnel en présence de la victime, seule à l'audience, et du prévenu, dont le comportement à la barre n'a fait que confirmer les expertises psychiatriques réalisées dans le cadre de ce dossier. Lorsqu'ils avaient rencontré le prévenu, les médecins avaient en effet relevé que ce dernier présentait une "démence fronto-temporale" relative au très grave accident de la circulation qu'il avait subi en 1986, et à l'issue duquel il avait passé plusieurs semaines dans le coma. Les psychiatres avaient également établi que le sexagénaire, désormais sous tutelle, était "dangereux" sur le plan criminalistique et qu'il présentait donc un potentiel de récidive.



Face à ce profil inquiétant, l'avocate de la victime, Me Myriam Toudji, a concédé lors de sa plaidoirie que l'état mental de l'agresseur de sa cliente rendait ce dossier "difficile". "Les déclarations de ma cliente ont toujours été constantes sur les conditions dans lesquelles le viol qu'elle a subi a été commis" a-t-elle rappelé, avant d'insister sur l'attitude du prévenu qui n'avait pas "franchement" reconnu les faits mais qui ne les avait pas niés non plus.