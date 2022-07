Trois Polynésiens en équipe de France de beach soccer

Tahiti, le 27 juillet 2022 - Trois Polynésiens, Tevairoa Tehuritaua, Marii Taurua et Flavien Otcenasek ont été sélectionnés en équipe de France de beach soccer. Les trois licenciés du Muespach FC, qui vient de terminer sixième au championnat de France, rejoindront les neuf autres joueurs français sélectionnés dimanche prochain lors du rassemblement de la sélection nationale.



Trois Polynésiens viennent d’être convoqués pour le stage de la sélection nationale de beach soccer qui se déroulera du 31 juillet au 6 août prochain en Suisse et en Croatie. Le groupe France préparera ses rencontres prévues face à la Suisse le lundi 1er août, à la Croatie, le mercredi 3 août et le vendredi 5 août, et à la Slovénie, le jeudi 4 août. Ces trois joueurs du fenua sont Tevairoa Tehuritaua, Marii Taurua et le jeune Flavien Otcenasek. Le premier a été formé à l’AS Tapuhute de Moorea avant de porter l’AS Tiare Tahiti vers les sommets du championnat de Moorea et de la ligue 1 Vini. Marii Taurua est également originaire de l’île sœur et a fait ses classes de football à Temanava avant de faire aussi les beaux jours de l’AS Tiare Tahiti. Flavien a quant à lui été formé au club de l’AS Papara FC avant de rejoindre le club de Mataiea. Il a également joué au beach soccer dans le club Tereone Beach Soccer de Papara.



Les trois joueurs, actuellement licenciés au club de Muespach FC (club entrainé cette saison par Heimanu Taiarui), ont été repérés lors de la phase finale du National Beach Soccer 2022 (tournoi qui réunit les meilleurs clubs français de la saison pour désigner le champion de France) qui s’est déroulé du 14 au 17 juillet dernier. Leur équipe a terminé à la sixième place.



L'EDF faute de Tiki Toa



C’est avec une émotion particulière que les trois footballeurs ont appris leur convocation par Claude Barrabé, le sélectionneur national. “C’est une fierté de représenter le fenua à travers l’équipe de France. Je suis quand même un peu surpris vu que ça ne fait pas longtemps que j’ai commencé le beach soccer. Je pense m’être fait remarquer par mes qualités et mon envie de gagner. C’est notre mentalité tahitienne”, a réagi Marii après sa convocation. Surpris également, Tevairoa et Flavien avouent toutefois que c’est plutôt l’équipe de Tahiti qui les fait rêver. “Je remercie le seigneur pour cette sélection. Cela ne fait que deux mois que j’ai commencé le beach soccer. Je l’ai fait juste pour le fun et pour m’entraîner. Je visais plutôt la sélection de Tahiti. Je ferai toutefois tout pour rester dans cette équipe de France, même si je garde la sélection du fenua dans un coin de ma tête”, précise Tevairoa. “C’est une fierté d’avoir été repéré en équipe de France. Je n’ai pas vraiment d’objectif en équipe de France à part gagner de l’expérience. Mon objectif est de jouer avec notre sélection nationale” renchérit pour sa part Flavien.

Les trois footballeurs se projettent déjà sur les prochaines échéances internationales de l’équipe de France avec forcément la coupe du monde 2023 en vue. Tant pis s’ils doivent croiser la sélection du fenua sur leur chemin. “Mon objectif est de participer à une coupe du monde. C’est un rêve. Je vais pouvoir suivre les traces de Heimanu Taiarui qui est une de mes idoles. Ça va me faire mal au cœur si on doit jouer contre la sélection tahitienne, mais je me donnerai à 100 % pour la battre”, prévient Tevairoa. “Il y a les qualifications pour la coupe du monde et d’autres compétitions comme l’Euro. Ça va s’enchaîner. L’objectif premier est de se maintenir au haut niveau afin de toujours être rappelé en équipe de France. Si on participe à la coupe du monde, ça va être un crève-cœur de jouer contre notre pays natal. Mais on se donnera à fond comme dans toutes les compétitions”, assure pour sa part Marii. La sélection de Tahiti est donc prévenue.