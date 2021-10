Trois Polynésiens à la conquête du meilleur apprenti de France

“Place à la créativité”



Vendredi soir, c'est Juliano Hiriga qui s'envolera pour la première fois vers la France. À 19 ans, il est élève de mention complémentaire traiteur en cuisine froide et participera au concours le 8 octobre au CFA Mederic à Paris. Sur les quatre étudiants en lice du lycée de Punaauia, il est le seul à avoir obtenu une médaille d'or régionale. “Nous avions tous réalisé les mêmes plats avec les mêmes quantités. C'est uniquement sur le goût et le dressage que la différence s'est faite”. Pour l'épreuve nationale, la vingtaine de candidats retenus aura le même panier et les mêmes ingrédients. “Mais cette fois-ci, il faudra laisser place à la créativité et imaginer nos différents plats”.



Avec cinq heures devant eux, les candidats devront proposer la bagatelle de quatre plats froids et deux desserts. Juliano s'est entraîné pendant des semaines pour créer son propre menu, qu'il ne peut dévoiler avant le concours. La consigne imposée est la suivante : Le candidat doit créer une entrée à base de légumes, une à base de poissons, une autour d'un œuf et une soupe froide. Pour les deux desserts à composer, à savoir une crème cuite moulée et un financier aux fruits, place également à l'imagination en se basant sur les ingrédients imposés. “On a invité plusieurs chefs de pâtisserie et de cuisine au lycée pour nous me donner des idées et des conseils. C'est maintenant à moi de tout donner pendant cinq heures. Je suis un peu stressé mais tellement impatient de rencontrer des nouvelles personnes et de vivre cette expérience”, explique Juliano, qui n'exclut pas l'idée de travailler un jour en métropole.