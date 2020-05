Triste record de distribution de colis alimentaires pour la Croix-Rouge

Tahiti, le 11 mai 2020 - Depuis l'annonce du confinement à la mi-mars, 383 familles, soit 1 858 personnes, ont bénéficié d'une aide alimentaire de la Croix-Rouge. En comparaison entre 2017 et 2018, 650 familles avaient bénéficié d'aides (alimentaires et vestimentaires confondues).



La crise sanitaire et économique liée à l'épidémie de coronavirus, et le confinement qui en a découlé ont mis en grande difficulté de nombreuses familles du fenua. Une grande partie d'entre elles ont ainsi bénéficié d'un colis alimentaire préparé par la délégation de la Croix-Rouge en Polynésie française.



“Dès l'annonce du confinement, on a arrêté toutes nos activités à la Croix Rouge et nous avons enclenché un plan pour la préparation de colis alimentaires spécial Covid-19”, explique Maeva Drach, responsable de la délégation de la Croix-Rouge au fenua.