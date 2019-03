Trisomie 21 : du beach soccer pour soutenir le centre Papa Nui

PAPEETE, le 8 mars 2019. Toute la population est invitée à venir assister au tournoi de beachsoccer dans les jardins du parc Paofai. Vous pourrez rencontrer les jeunes du centre Papa Nui et les professionnels qui les encadrent.





Comme chaque année, la population est invitée à participer au Tota Tour. Pour sa 11e édition, le Tōta Tour innove et organise le tota tournoi de beachsoccer. Le tournoi aura lieu le samedi 23 mars, dans les jardins du parc Paofai de 8h30 à 16h30. Il accueillera 13 équipes du fenua, composées de staffs d’entreprises locales, mais également de jeunes sportifs parrainés par ces entreprises Les Tiki Toa seront présents, des équipes des entreprises du fenua participeront aussi. Des animations, un DJ, une buvette et de la restauration sur place est prévu. Des urnes du Tōta Tour seront disposées sur le site pour accueillir vos dons.



Le Tōta Tour est organisé par l’association Fare Heimanava. A l’origine c’est un tour de l’île de Tahiti en trucks et bus, animés et décorés, dans le but de faire connaître et reconnaître les personnes trisomiques, mais également de collecter des toata (pièces de monnaie). C’est un projet caritatif, solidaire organisé tous les ans depuis 2009 dans le cadre des journées mondiales de la trisomie 21.



La journée de samedi clora une semaine d’actions publiques au profit des enfants, adolescents et jeunes adultes porteurs de Trisomie 21 en Polynésie Française.



En parallèle, le Tōta Tour des écoles part à la rencontre de différents établissements scolaires, des écoles primaires à l’Université de la Polynésie française. L’objectif est de sensibiliser et d’informer la jeunesse au handicap.

Le Tōta Tour permet à l’Association Fare Heimanava d’améliorer le quotidien des personnes trisomiques et déficientes intellectuelles accueillies au sein du centre Papa Nui. L’an dernier, 2.8 millions de Fcfp avaient pu être récoltés lors du Tōta Tour. Plus de 400 personnes ont embarqué à bord des trucks en 2018.



Le centre éducatif Papa Nui a pour mission d'accueillir et accompagner des enfants et des adolescents en situation de handicap, atteints de déficience intellectuelle, quel que soit le degré de leur déficience. Le centre a pour but d’établir un lien avec les familles afin de leur apporter soutien et conseil, les familles sont systématiquement associées au projet individualisé de leur enfant et développer toutes les activités (travail, scolarisation, sport, culture, loisirs...) favorisant l'épanouissement et autant que possible l'insertion sociale.



Durant la semaine, les enfants et adolescents participent à divers ateliers. Le travail est axé sur la communication, la concentration, l'écoute, l'éveil, l'autonomie, la socialisation et la responsabilisation. « Les ateliers valorisent les réalisations. Nous voulons que notre établissement soit un lieu vivant et convivial, dans lequel chacun doit s’épanouir », souligne la direction du centre Papa Nui. « Au-delà de leurs déficiences, ils ont tous des goûts et des capacités que nous devons révéler et soutenir. »



Outre le personnel permanent du centre, d’autres intervenants ponctuels interviennent auprès des jeunes : comédienne spécialisée en théâtre, art thérapeute, éducateurs sportifs (judo, natation et équitation), spécialiste des arts du cirque....



Trois ateliers principaux sont proposés aux jeunes du centre Papa Nui : l’horticulture et la permaculture, la lingerie (apprentissage du ménage des lieux de vie, emploi de la machine à laver le linge, étendage et repassage) et le bricolage.

« Devant l’engouement suscité et les perspectives pédagogiques apportées par le premier atelier, une serre ainsi qu’un poulailler ont été implantés au sein du centre », explique la direction du centre Papa Nui. « Les jeunes apprennent à entretenir et à valoriser leur production, notamment lors de ventes auprès du grand public. Aujourd’hui, une ferme pédagogique à plus grande échelle au service de nos futurs adultes et de la communauté est en projet. »