Triplé pour OPT qui s’offre la 30e édition de la Tahiti Nui

Tahiti, le 1er juin 2025 - Pour boucler la 30e édition de la Tahiti Nui Va’a, samedi, l’organisation de la course avait prévu un parcours de 58 km entre Pirae et Mataiea, lieu de départ de la course deux jours auparavant. Après deux victoires sur les deux premières étapes, la Team OPT a confirmé sa domination en bouclant le parcours en 4 h 06’ 25’’ 92 et remporte la Tahiti Nui 2025, mettant en lumière une génération dorée. Air Tahiti monte sur la première marche du podium en catégorie entreprises et EDT Va’a s’octroie la victoire en catégorie vétérans 40. Retour sur une course historique qui a repris ses droits au Fenua.



Programmée tous les deux ans, la course Tahiti Nui Va’a, organisée par l’association sportive d’EDT, avait connu quelques secousses depuis 2019. Son parcours originel, qui consistait à faire le tour de l’île en trois étapes, n’avait pu être mis en place jusqu’à cette année. D’abord annulée puis reportée, c’est en 2022 que la 29e édition avait repris ses droits, mais sous un autre format. Pour son trentième anniversaire, les organisateurs de la course, emmenés par le président Jean-Pierre Barff, ont pu retrouver les trois étapes mythiques de l’épreuve. “On a enfin pu revenir au parcours d’origine. C’était une volonté de l’organisation, mais malheureusement, certains phénomènes ne nous ont pas permis de le réaliser auparavant. Pour la dernière édition, on l’avait organisée autour de Papeete. C’était déjà bien de pouvoir le faire vu le contexte, mais on est très contents d’avoir pu revenir à l’original”, confie-t-il. Un format originel qui entraîne une organisation et une sécurité de chaque instant : “C’est une course en haute mer, avec des changements fréquents, donc on est très attentifs à la sécurité. Les trois distances sont très longues, il faut donc être bien entraîné pour pouvoir y participer.” Avec une zone bien délimitée pour les bateaux suiveurs, les va’a ont pu ramer dans les meilleures conditions. Durant ces trois jours, les conditions climatiques ont été variables et ont influencé le destin des différentes équipes.



Une première étape mouvementée



Jeudi 29 mai. L’étape d’ouverture de 58 km entre Mataiea et Tautira allait donner le ton de cette 30e Tahiti Nui. Avec des éléments déchaînés, les rameurs des 21 équipages embarqués dans cette aventure étaient bien décidés à ne pas se laisser impressionner par la houle et le vent. Dès le début de la course, OPT prenait les devants pour ne plus jamais les lâcher.



Suivis de très près par les autres favoris – Shell Va’a, EDT et Air Tahiti (engagée en catégorie entreprises pour l’occasion, mais voulant aussi se frotter aux seniors au scratch) – les postiers plantaient leur première flèche, infligeant 2’ 49’’ à leur premier poursuivant dans la catégorie seniors : la jeune et prometteuse équipe de Shell Va’a.



Air Tahiti, pourtant engagée chez les entreprises, venait jouer les trouble-fêtes chez les seniors en se classant deuxième au scratch, à quelques secondes seulement du leader OPT. Un scénario qui annonçait une suite indécise pour le lendemain.



L’étape de la remontée



Vendredi 30 mai. Étape de la “remontée” pour plusieurs raisons. Remontée géographique, puisqu’elle s’est déroulée entre Tautira et Pirae, mais aussi remontée au classement, car l’équipe EDT n’avait pas dit son dernier mot.



Troisième au classement seniors après la première étape, avec 6’ 19’’ de retard sur le premier, EDT Va’a voulait remonter sur l’équipe au coquillage, deuxième au départ de cette nouvelle étape et avec un peu plus de trois minutes d’avance. Tel était l’objectif affiché par les hommes de Georges Cronstead.



Avec de meilleures conditions de navigation et une houle favorable, l’équipe EDT s’est mêlée à la bataille de tête avec OPT et Air Tahiti. Mais les deux leaders décidaient de se livrer un duel, laissant Shell et EDT tenter de se départager. Grâce à un bon surf, les équipes sont parvenues à mieux s’économiser, ce qui permettait une lutte intense jusqu’à la fin de l’étape.



À ce jeu-là, c’est la Team OPT qui prenait l’avantage et remportait une deuxième victoire consécutive en bouclant la course en 3 h 29’ 01’’. Derrière, Air Tahiti et EDT prenaient respectivement la deuxième et la troisième place au scratch. Shell Va’a a franchi la ligne en quatrième position. La position au classement général ne changeait pas.



Cette étape a également été l’occasion pour les juniors garçons, vétérans 50, mixtes et seniors dames de se jauger sur une distance de 55 km.



Une fin en apothéose



Samedi 31 mai. Pour cette dernière étape entre Pirae et Mataiea, les conditions étaient parfaites : beau temps, mer d’huile et des équipes boostées par l’envie d’aller chercher la Team OPT, leader incontesté et incontestable de cette Tahiti Nui 2025.



Avec le retour des trois catégories engagées sur toute la course – entreprises, seniors hommes et vétérans 40 – le départ canon des quatre équipes dominantes montrait bien leur détermination à faire bouger la hiérarchie. Shell menait rapidement la course, mais à l’entrée de Papeete, Air Tahiti revenait prendre la tête. Les équipes se suivaient de près, si bien qu’à la sortie de la capitale, un paquet s’était formé, ne laissant présager aucun détachement clair.



Les premiers changements s’opéraient et sur cette phase de course, la Team OPT se montrait clairement mieux entraînée. Les postiers créaient le premier écart, mais les hommes de David Tepava ne se laissaient pas faire et une course-poursuite s’engageait entre les deux équipes. Au PK 18 à Paea, les deux équipages étaient au coude-à-coude. Personne ne pouvait prédire qui prendrait le dessus.



Après la pointe de Maraa, le vent se levait et la mer, jusque-là calme, laissait place à un déferlement de vagues. OPT en profitait pour prendre le large, laissant Shell Va’a seule en deuxième position. Derrière, Air Tahiti et EDT tentaient de se départager.



Dans la baie de Mataiea, c’est l’équipe OPT qui arrivait seule, comme depuis le début de cette Tahiti Nui. Triomphante, elle incarne une génération qui risque de dominer encore quelque temps. Derrière, Shell prenait la deuxième place, prouvant que la relève, avec un peu plus d’expérience commune, viendra tutoyer les sommets.



Troisième au scratch et première en catégorie entreprises, Air Tahiti a rempli son contrat. Un peu plus loin, l’équipe organisatrice d’EDT Va’a a montré une force collective à toute épreuve. Sa future génération – les juniors ont fini deuxièmes lors de la deuxième étape – viendra bientôt renforcer ce collectif déjà bien huilé. EDT peut se consoler avec la belle victoire de son équipage vétérans 40, qui remporte cette édition devant l’équipe de Bora Bora, la Nunue Va’a Team.





Interviews :

Keith Vernaudon, rameur de Team OPT : “On avait à cœur de remporter cette troisième étape pour faire le grand chelem. OPT n’avait jamais gagné la Tahiti Nui. Maintenant, c’est chose faite. On est très fiers de toute l’équipe, on a bien travaillé ensemble pour arriver à ce résultat.”



Keoni Sulpice, rameur de Shell Vaa : “On a tout donné. On est jeunes, il faut qu’on se construise ensemble. C’est une nouvelle équipe qui se met en place. On a très envie de perpétuer l’héritage de Shell. On travaille beaucoup car on a envie de progresser. Il faut que l’on passe par là pour arriver là où on veut aller, c’est-à-dire gagner des courses.”



Tapatoa Matahi, coach d’Air Tahiti Team : “On voulait voir où on en était sur cette course. On n’a pas trop eu l’occasion de s’entraîner ensemble. On ne maîtrisait pas trop les changements. On prend les courses comme elle viennent mais à chaque fois, on veut représenter au mieux les couleurs du club. On est très contents du résultat, on va continuer de travailler pour bien figurer dans la saison.”















