Tribunal administratif: le nombre d'affaires a baissé de 28 % en 2017

PAPEETE, le 29 janvier 2018 - Jean-Yves Tallec, président du tribunal administratif (TA) de la Polynésie française, a exposé ce lundi un bilan 2017 du nombre des affaires traitées au cours de l'année passée. Le magistrat a fait état d'une sensible diminution relative à la baisse des contentieux, notamment en matière fiscale, pour les contraventions de grande voirie et pour les procédures de référé provision.



A l'occasion d'une conférence de presse, le président du tribunal administratif, Jean-Yves Tallec, a fait état d'une sensible diminution du nombre de nouvelles requêtes déposées au cours de l'année 2017. Se déclarant légèrement surpris par ces résultats, le magistrat a évoqué les raisons de cette baisse significative: "cela s'explique par trois éléments essentiels. Tout d'abord par une diminution de plus de la moitié du contentieux fiscal avec 73 nouvelles requêtes contre 154 en 2016. Ensuite, par une diminution des procédures de grande voirie qui sont destinées à sanctionner les atteintes aux domaines publics de la Polynésie française avec 3 requêtes nouvelles alors que le tribunal examinait plus de 50 affaires de ce type par an en 2010-2012. Enfin, nous avons noté une diminution des procédures de référé provision qui permettent de demander une indemnité à caractère provisionnel à l'administration quand la créance est certaine." Jean-Yves Tallec a précisé que cette dernière baisse résultait notamment de la "diminution des contentieux indemnitaires émanant des détenus du centre pénitentiaire de Nuutania, consécutive à l'ouverture de la prison de Papeari et à l'amélioration des conditions de détention."



Le tribunal administratif a donc enregistré une importante diminution du nombre de requêtes nouvelles avec 460 affaires en 2017 contre 639 en 2016, soit une baisse de 28.2 %



Par ailleurs, le nombre de décisions rendues a également diminué de 6%. Si bien qu'avec 205 affaires en 2017 contre 283 en 2016, le stock du tribunal a atteint un niveau très bas. Ainsi, le délai prévisible moyen, toutes affaires confondues, s'établit à 4 mois et 18 jours.