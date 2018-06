Triathlon - Océania Cup : Pierre Marion devant Teva Poulain

Six athlètes internationaux (quatre hommes et deux femmes) ont participé dimanche 17 juin à l’Océania Cup. Ce triathlon, proposé par la fédération tahitienne de triathlon dans le cadre du circuit OTU (Océania Triathlon Union), était proposé aux élites de l’Océanie. L’événement était basé dans les Jardins de Paofai à Papeete.



L’épreuve consistait à enchainer un parcours de 750m en natation, puis 21 km à vélo et enfin 5 km en course à pied, pour un total de presque 27 km. C’est l’Américain Duncan Reid qui boucle le parcours natation en tête, suivi de près par les trois autres participants.



L’Australien Christian Wilson a pu finalement s’imposer en bouclant le parcours en 58 minutes devant Duncan Reid et Bradley Cullen. C’est l’Australienne de vingt ans Joanne Miller qui s’impose chez les femmes en 1H07 devant son unique concurrente, Millie Himmelberg, une autre Australienne, âgée de 18 ans.



Pierre Marion s’impose en open



Un parcours open sur les mêmes distances qu’en élite était également proposé. Une cinquantaine de participants ont pris part à la course considérée comme le championnat de Polynésie de la discipline. C’est Pierre Marion qui a pu s’imposer en 1H04’17, devant Teva Poulain en 1H05’35 et Vianney Videau en 1H06’54.



La première femme, arrivée 19e au scratch, est Clémence Dede en 1H15’37, devant Kiara Larmour-Lazzari en 1H18’05 et Jessica Perrichon en 1H21’34. A noter que dans cette catégorie open, sur des distances doublées, Teva Poulain s’était imposé en début de mois lors du Tri Gauguin devant Pierre Marion, ce dernier ayant ainsi « pris sa revanche » lors de cette Tahiti Océania Cup. SB / FTT