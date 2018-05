Triathlon Nature - Xterra Tahiti 2018 : Teva Poulain 5e, juste derrière les pros

Parole à Teva Poulain :



La natation :



« Avant le départ, tous les athlètes se jaugent. Avec certains, on essaye de plaisanter pour faire passer le stress. C'est parti pour 1500 m de natation avec un petit clapot en notre faveur. Je me place avec Pierre Marion et Cédric Wane, sachant que se sont de bons nageurs, même si j'allais peut-être « sauter ». Je me retrouve, étonné, juste derrière Pierre que je suivrai jusqu´à la sortie de l'eau. Je sors 11e à la transition. »



Le vtt :



« J'attaque le vtt à la 10e place et, en l'espace de quinze minutes, je grappille cinq places. Euphorique et dans ma bulle, je me rends compte alors que je me suis trompé de chemin en croisant Boris Wane. Je fais demi-tour et demande aux aiguilleurs, qui avaient tenté de m'orienter, si des gars étaient passés devant. Non. Résultat cinq minutes de perdues bêtement (N° de dossard, le 13 ?). J'essaye alors de me calmer. Puis des spectateurs me disent alors que Ben Allen a crevé. On se reconcentre alors pour le dépasser et lui prendre 1’30 à la transition pour la course à pied. »



La course à pied :



« Ben Allen reviendra sur moi dans la montée du Belvédère et finira 2’ devant moi. De vraies Ferrari ces pros ! Je termine donc 5e au général, 1er amateur avec une qualification pour le championnat du monde à Hawai’i en octobre à la clé. Un grand merci à mes sponsors Aito Sport, Eafit, Hotu (Jus du Fenua). Un grand merci à mon coach Achil Bht. Sans oublier ma famille, ma chérie Tehetu et nos enfants pour les sacrifices. Mauruuru à tous mes supporters, à tous les bénévoles et au VSOP. Vive le sport. »