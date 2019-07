Trials à Teahupo'o, les inscriptions sont ouvertes !

PAPEETE, le 26 juillet 2019 - La fédération tahitienne de surf l'a annoncé mercredi, les inscriptions pour les trials de la Tahiti Teahupo'o Pro sont ouvertes. Pour les surfeurs locaux, cette journée de compétition programmée du 16 au 18 août est une porte d'entrée pour la Tahiti Pro Teahupo'o, septième étape du championnat du monde de surf professionnel prévue du 21 août au 1er septembre 2019 à Tahiti.







En 2018, Mateia Hiquily et Tikanui Smith, deux locaux, avaient été les deux surfeurs à se qualifier pour le « Main Event » à l'issue d'une édition mémorable ayant proposé de grosses vagues. Tikanui Smith, malgré une blessure, avait pu éliminer Julian Wilson, alors dans le Top 5 du championnat pro, et se hisser jusqu'au round 3 de la compétition. Le gagnant des trials et le meilleur Tahitien se qualifieront pour le Main Event. Quels surfeurs parviendront à tirer leur épingle du jeu cette année ? SB