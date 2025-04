Trestles accueillera les épreuves de Surf au JO 2028

Tahiti, le 15 avril 2025 - L'International surfing association (ISA) a annoncé ce mardi que les prochaines épreuves olympiques de Surf de Los Angeles se dérouleront sur le spot de Trestles, à San Clemente. Une bonne nouvelle pour nos surfeurs français et tahitiens, habitués aux vagues qualitatives et de haute performance, qui échappent par la même occasion aux vagues tumultueuses de Huntington Beach.



C'est décidé ! La perle californienne, Trestles, accueillera les prochaines épreuves olympiques de Surf de LA28 ! Joyau incontournable de l'univers Surf, la vague de San Clemente accueille depuis des décennies les épreuves du tour professionnel, et plus récemment, de 2021 à 2024, les prestigieuses finales WSL. Un choix qui rassure. En effet, également dans l'équation avant l'annonce officielle, le spot de Huntington Beach semblait tout indiqué pour faciliter l'organisation de ces Jeux et l'accueil du grand public. Néanmoins, ces vagues sont connues pour être capricieuses et poussives, bien loin des nouveaux standards imposés par l'épreuve de Teahupo'o lors des derniers Jeux de Paris 2024 et du spectacle attendu pour un événement d'une telle envergure. Un dénouement heureux que le président de l'ISA, Fernando Aguerre, a tenu à souligner : " Après le succès du Surf à Teahupo'o, et après avoir parler aux athlètes du monde entier, nous savions que la seule option pour les Jeux de Los Angeles était d'offrir les meilleures vagues à performance, et pour cette raison il n'y a aucun doute que cela devait se passer à Trestles. Nous saluons l'équipe organisatrice des Jeux de LA28, ainsi que le Comité international olympique, pour leur compréhension et le soutien apportés aux athlètes afin qu'ils puissent évoluer dans les meilleures conditions possibles."



Après le succès retentissent de Teahupo'o en 2024, Trestles aura la lourde responsabilité de susciter autant d'attention. Une mission largement à la portée du mythique spot californien. En effet, avec un terrain de jeu aussi vaste qu'un stade de foot, la vague de San Clemente a la chance de déferler à gauche et à droite, et d'offrir un long mur avec plusieurs sections permettant de varier les manœuvres à haut risque. Si lors des épreuves de Paris 2024, le tube était à l'honneur, pour ces Jeux de LA28, il s'agira davantage de techniques, de combinaisons de manœuvres, et d'endurance physique. Un tout autre univers, d'ailleurs plus ouvert aux différents styles de Surf.



Du côté des athlètes français et tahitiens, l'annonce du choix de Trestles devrait galvaniser les troupes. Car quelques soient les athlètes retenus pour ce grand rendez-vous, tous affectionnent ces vagues puissantes à haute performance. D'autant que, sauf imprévu ou catastrophe, nous devrions retrouver de nouveau dans l'équipe nationale Vahine Fierro et Kauli Vaast. Également en grande forme, Mihimana Braye a annoncé vouloir finir sa carrière par une qualification aux Jeux de LA28. Et du côté des filles, la jeune Kiara Goold, 14 ans, se trouve d'ores et déjà dans l'antichambre du tour professionnel - les Challenger Series - et pourrait se qualifier d'ici deux ou trois ans. Les scénarios sont nombreux mais tout autant que les chances de qualification pour nos athlètes polynésiens. Le feuilleton est lancé, à suivre !