Très forte houle : le pic est atteint

Tahiti, le 13 juillet 2022 - L'épisode de très forte houle, qualifié d'“exceptionnel” par Météo France était, à la mi-journée mercredi, à son pic dans la majeure partie de la Polynésie. Il devait s'intensifier en fin de journée aux îles Sous-le-Vent. Quelques dégâts matériels ont été recensés et un surfeur a été blessé à Teahupo'o. Le sud des archipels de la Société, des Tuamotu, des Gambier et des Australes est toujours placé en vigilance rouge, jusqu'à jeudi matin.



L'ensemble de la Polynésie est désormais en vigilance pour la très forte houle. L’archipel des Marquises a été placé en vigilance jaune ce mercredi matin. Ailleurs, la vigilance ne change pas. Le sud des archipels de la Société, des Tuamotu, des Gambier et des Australes avait déjà été placé en vigilance rouge, mardi soir, face à ce phénomène météorologique qualifié d'“exceptionnel” par Météo-France.



Un PC de crise s'est réuni mercredi matin au haut-commissariat et l'ensemble des communes concernées par le phénomène ont activé leur plan communal de sauvegarde. Le phénomène a atteint son pic d'intensité à la mi-journée dans la majeure partie de la Polynésie, indique un communiqué de Météo France. Aux Australes, où l'épisode de houle a débuté, des hauteurs de 5 à 6 mètres ont été enregistrées. Aux Tuamotu, les hauteurs mesurées sont de 4,50 m, tout comme dans l'archipel de la Société. À Tahiti, on enregistre “un pic avec des hauteurs de 2,50 m de creux de houle et jusqu'à 9 m sur les côtes. Le plateau va durer sur le secteur de Tahiti toute l'après-midi et dans la soirée”, indique l'administrateur des Tuamotu-Gambier, Frédéric Sautron, à l'issue de la réunion du PC de crise. En revanche, le phénomène devrait encore s'intensifier en fin de journée aux îles Sous-le-Vent, où “des épisodes de submersion marine sont à craindre”, selon Météo France. C'est aux Gambier où la houle est pour l'instant la plus forte : une houle de 5 à 7 mètres a été observée au large et des vagues de 3,50 m à 4 mètres à l'intérieur du lagon avec un très fort courant.

Un surfeur blessé à Teahupo'o Quelques dégâts matériels ont été enregistrés, mercredi. Sur les réseaux sociaux, on pouvait voir des vidéos d'habitations situées en bord de mer sur la côte ouest de Tahiti inondées. À Teahupo'o, la route a été submergée au niveau du PK 0, nécessitant l'intervention de la Direction de l'équipement et des services techniques communaux. C'était également le cas à Moorea, au niveau de Maatea. Un centre de vacances de l'île Sœur, installé dans un fare amuira'a, a également dû être évacué en raison d'inondations partielles. Et à Tureia, aux Tuamotu, les regards sont tournés vers l'aéroport. “On a une montée des eaux constatée sur la zone de Tureia, avec l'aéroport qui pourrait être concerné dans la journée par la vague”, indique Frédéric Sautron.



Dans l'ensemble des zones où la vigilance rouge est activée, la circulation maritime et les activités nautiques de loisirs et professionnelles pour les navires de moins de 24 mètres sont interdites. Une réglementation pas toujours respectée. À Teahupo'o, la très forte houle a attiré les surfeurs, mercredi matin. L'un d'entre eux a été blessé à la tête et a été transporté à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé. Un club de plongée a également été repéré derrière la barrière de Punaauia. La gendarmerie et la police sont à l'œuvre pour “sanctionner les gens qui prennent des risques inconsidérés”.



À Taiarapu-Ouest, les accès publics à la mer sont fermés, tout comme les sites de Toaroto (PK 15), Vaiava (PK 18) et Mahana Park à Punaauia. La commune a également annoncé l'annulation des courses de va'a du Super Tauati et de son feu d'artifice, jeudi soir, qui devait être lancé depuis le lagon. La vigilance devrait être levée ce jeudi matin, à 8 heures, sauf si le phénomène venait à s'aggraver.



Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Mercredi 13 Juillet 2022 à 16:16 | Lu 1252 fois