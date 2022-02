Trekking : Nuku Hiva à l'état pur

Nuku Hiva, le 3 février 2022 - En l’espace de six jours, deux jeunes amoureux de la nature ont fait le tour de Nuku Hiva, deuxième plus grande île de Polynésie française, à pied. Une expédition inédite au cœur des Marquises qu’ils ne sont pas près d’oublier.



Située à 1 500 kilomètres et trois heures et demie d’avion de Tahiti, l’île volcanique de Nuku Hiva avec ses 387 km2 est la seconde plus grande île de Polynésie française après Tahiti. Avec près de 3 000 habitants, majoritairement répartis sur quatre villages de bord de mer, la capitale marquisienne est quasiment une île déserte en son pourtour et en son cœur. C’est d’ailleurs ce qui fait d’elle un terrain de jeux extraordinaire, sauvage et indemne de toute pollution, prisée par les amoureux de la nature et notamment des randonnées équestres et pédestres.



C'est cet environnement exceptionnel qui a conduit deux jeunes trentenaires métropolitains, Benjamin Fournier et Guillaume Launay, respectivement infirmier et manipulateur radio au sein de l’hôpital de Nuku Hiva, à vouloir faire un tour de l’île à pied encore inédit.



Un défi en mode trekking



“Lorsque je suis arrivé à Nuku Hiva il y a environ un an, explique Benjamin initiateur de ce périple, j’ai rapidement été séduit par cet environnement sauvage et vierge. J’ai commencé à faire quelques randonnées seul ou accompagné d’amis marquisiens, puis les randonnées sont devenues de plus en plus longues. Et il y a quelques mois, je me suis dit que je voulais un défi plus grand en mode trekking, campement et en totale autonomie.” C’est alors que Benjamin a décidé de proposer à son collègue de travail et ami Guillaume, de l’accompagner dans cette expédition qui devait durer une semaine. Il s’avère que ce dernier préparait depuis plusieurs mois le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Il était donc déjà bien équipé en matière de campement, et surtout bien entraîné pour le type d’expédition que lui proposait le jeune infirmier.



Six jours, 130 km et 4 400 m de dénivelé positif



Après de sérieux préparatifs, Guillaume et Benjamin sont partis pour six jours de randonnée pendant lesquels ils ont parcourus 130 km. Soit plus de 20 km en moyenne par jour, avec 4 400 mètres de dénivelé positif et autant de dénivelé négatif, le tout avec 15 kilos de bagages sur le dos. Ils transportaient notamment des gourdes filtrantes pour pouvoir boire l’eau des rivières ou encore de la nourriture lyophilisée commandée en métropole en amont.



Les deux sportifs ont débuté leur périple à Taiohae, chef-lieu de Nuku Hiva, ils ont ensuite rejoint la baie Colette, Vaioa, le grand Z, le grand canyon et Terre déserte, Pua et Aakapa, Hatiheu, Anaho puis Haatuatua, enfin Taipivai et Hooumi puis retour à Taiohae.

Sentiers de brousse en montagne, anciennes routes carrossables au milieu des pins et pistes cavalières sur les crètes au vent étaient au programme de cet ambitieux et difficile parcours que les deux jeunes hommes ont réalisé sans encombre et pour lequel la population n’a pas manqué de les féliciter.



Guilaume et Benjamin : “Ça restera à vie découverte merveilleuse” À leur retour à Taiohae mardi, les deux jeunes hommes ont confié leurs premières émotions relatives à cette expédition inédite à Tahiti Infos :



Quel est votre bilan de cette expédition ?



“Nous dirions d’abord que c’est un parcours exceptionnel qui nous en a mis plein les yeux. Cette randonnée nous a procuré tellement de bonheur et de liberté dans cette nature préservée au cœur des Marquises que ça restera à vie une découverte merveilleuse. Le plus beau spot pour nous reste celui du grand Z avec ce panorama incroyable de 360° et la vue sur le cratère, c’est magique. Le trajet entre Haatuatua et Tapivai à l’Est de l’île est également de toute beauté.”



Avez-vous rencontré des difficultés particulières ?



“Ce sont les 54 km parcourus entre le deuxième et le troisième jour qui ont été les plus ardus en raison du trajet escarpé mais aussi d’une bonne indigestion, des ampoules aux pieds et du soleil de plomb.”



Si c'était à refaire ?



“On allégerait le poids du sac : 15 kilos c’est beaucoup trop ! Même si au départ nous avions eu l’impression de ne prendre que le strict nécessaire. D’autre part, nous penserions aussi à nous équiper de meilleures chaussures de marche. En revanche nous avons découvert les bâtons de randonnée et ils sont vite devenus indispensables pour limiter la surcharge sur les articulations des jambes et pour soulager le dos. Contre toute attente je crois qu’après six jours nous aurions finalement pu continuer car notre corps s’est habitué au fil du temps à ces conditions de voyage difficiles.”



Que retiendrez-vous de votre trekking marquisien ?



“Si ce périple a été aussi formidable c’est aussi beaucoup grâce aux rencontres que nous avons faites. Nous avons rencontré des Marquisiens très accueillants et réconfortants qui nous ont souvent proposé le logis et le repas à l’approche des villages. Ils étaient souvent étonnés par notre trip inédit. Donc : les paysages époustouflants, la gentillesse des gens et le dépassement de soi… c’est ce qu’on retiendra de ce trip à Nuku Hiva !”

Rédigé par Marie Laure le Jeudi 3 Février 2022 à 15:27 | Lu 515 fois