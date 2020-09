Treize candidatures aux sénatoriales déposées en Polynésie

Treize candidatures pour les élections sénatoriales du 27 septembre prochain avaient été déposées vendredi soir à 18 heures auprès des services du haut-commissariat. Des candidatures qui doivent encore être validées par un arrêté du haut-commissaire prévu pour le milieu de cette semaine, une fois les vérifications d'usage effectuées, notamment au niveau des conditions d'éligibilité des candidats.

Le Tapura huiraatira a déposé les deux candidatures de l'actuelle sénatrice Lana Tetuanui et de l'ancien vice-président Teva Rohfritsch, avec leurs suppléants Evans Haumani et Joëlle Frébault. Des candidatures qui avaient déjà été annoncées par le parti majoritaire et qui partiront favorites pour ces élections vu le nombre de grands électeurs acquis au parti d'Edouard Fritch. La représentante Tahoeraa et ancienne maire de Uturoa Sylviane Terooatea et le représentant A Here ia Porinetia et actuel sénateur Nuihau Laurey, avec leurs suppléants Bernard Natua et Christiane Kelley, ont également déposé leurs candidatures. Eux aussi avaient déjà médiatisé l'annonce de leur participation à ces élections il y a quelques semaines.

Il avait également annoncé sa candidature lors d'une conférence de presse à Arue il y a quelques jours, le leader de Heiura-Les Verts, Jacky Bryant, a déposé sa candidature avec celle de Raïssa Bruneau, leurs suppléants étant Mélodie Teariki et Maxime Hauata. Candidature particulièrement médiatique, le leader du Tavini et maire de Faa'a, Oscar Temaru, et son conseiller, Michel Villar, ont formalisé la déclaration de leur participation aux sénatoriales. Comme annoncé, leurs suppléantes seront les deux représentantes du Tavini, Teumere Atger et Eliane Tevahitua. Par ailleurs, le conseiller au Cese, Christian Vernaudon, a finalement déposé sa candidature vendredi après plusieurs semaines d'hésitation avec Lydia Nouveau. Leurs suppléants respectifs seront Marguerite Lai et Tamahere Aumeran.

Enfin, trois candidatures individuelles ont également été déposées. Celles de Paul Bontour avec sa suppléante Gisèle Ratat épouse Neguy, de Teriiorai Oopa avec pour suppléante Laïza Teaniniuraitemoana et de Rolfi Chang et de sa suppléante Yolande Le Caill. Rappelons que les élections sénatoriales ont un mode de scrutin bien particulier avec un scrutin majoritaire à deux tours au suffrage indirect réservé aux seuls "grands électeurs".