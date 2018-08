Travaux sur la route dans le centre-ville de Papeete

PAPEETE, le 31 août 2018. Le ministre de l’Equipement informe les usagers de la route que des travaux de rénovation de la signalisation horizontale (marquage routier) sont prévus par la direction de l’équipement sur la RT1 - Avenue du Général de Gaulle et la RT2 - Avenue du Maréchal Foch, au centre-ville, dans la commune de Papeete, du lundi 3 septembre au mercredi 5 septembre.



Dans le cadre de ces travaux, la circulation permanente sera modifiée et une signalisation temporaire sera mise en place de 20h à 4h00 du matin, et entretenue par la subdivision territoriale de Tahiti (S.T.T.) pendant toute la durée du chantier.



Une attention toute particulière sera requise de la part des automobilistes et usagers pour suivre les indications de circulation qui seront imposées par la signalisation provisoire de ce chantier.



Le ministre de l’équipement remercie les usagers de leur compréhension pour les désagréments occasionnés par ces travaux.