Travaux à Tahiamanu :  la prochaine étape risque d’être bruyante

MOOREA, le 4 septembre 2019 - Des travaux d’aménagement pour lutter contre l’érosion du littoral sont en cours depuis un mois sur la plage de Tahiamanu à Moorea. Dans les prochains jours, un pompage de sable à proximité du chenal sera entrepris, ce qui entraînera des nuisances sonores et de nombreux mouvements dans l’eau.



Depuis un mois, le service du Tourisme a entamé des travaux d’aménagement pour lutter contre l’érosion du littoral sur la plage de Tahiamanu à Moorea.



La deuxième phase de ces travaux consistera à pomper le sable à proximité du chenal. Une étape qui démarrera dans quelques jours et qui provoquera “des nuisances sonores et de nombreux mouvements dans l’eau“ . “Les travaux d’extraction ont été autorisés“, indique un communiqué. “Et pour des raisons de sécurité, une aire marine localisée par des balises, sera mise en place pour une durée de deux mois à compter du 13 septembre. Aucun navire ou autre embarcation ne pourra stationner dans ce périmètre. Il est également demandé de limiter la vitesse de navigation à 5 nœuds à l'approche de cette zone balisée. La brigade nautique de la commune de Moorea-Maiao mènera une campagne d'information dans les jours à venir" .



Pour toutes informations complémentaires, contactez Moeava Juventin au 40 47 62 17.