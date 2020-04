Transport de masques: Air France suspend ses vols entre CDG et Shanghaï

Paris, France | AFP | mardi 06/04/2020 - Air France a suspendu ses vols de fret transportant du matériel médical et des masques entre Paris-Charles-de-Gaulle et Shanghai à la suite du durcissement des contrôles sanitaires en Chine, a indiqué mardi la compagnie confirmant une information de RTL.



Un pilote du dernier vol cargo assuré par Air France a été diagnostiqué la semaine dernière comme étant atteint par le Covid-19 et a été placé en observation dans un centre médicalisé en Chine, a précisé un porte-parole de la compagnie à l'AFP.

"Air France travaille avec les autorités chinoises et le consulat de France pour le rapatrier", a-t-il ajouté.

"A la suite de l'évolution récente des contrôles sanitaires effectués par les autorités chinoises à l'arrivée", Air France a suspendu les vols cargo devant assurer la liaison Paris-Charles de Gaulle et Shanghai les 5 et 6 avril 2020, selon la compagnie.

"Des discussions sont actuellement en cours avec les autorités chinoises afin de mettre en place une solution permettant une reprise rapide des opérations de transport de fret de et vers la Chine, à raison d'un vol par jour, dans un contexte d'urgence sanitaire mondiale", selon la même source.

Depuis le 29 mars, Air France a assuré quatre vols avec deux Boeing 777 version cargo et deux autres de ces appareils destinés au transport de passagers mais dont seulement les soutes ont été utilisées.

Selon RTL, "16 millions de masques destinés à la France sont bloqués en Chine" à la suite de l'interruption de ces rotations.

En revanche, "aucun avion" n'est bloqué, a précisé la compagnie à l'AFP.

La France a commandé près de 2 milliards de masques auprès de fabricants en Chine, a indiqué samedi le ministre de la Santé Olivier Véran.

Elle a importé "aujourd'hui un peu plus de 40 millions (de masques)", a indiqué mardi matin sur France Info le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari.