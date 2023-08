Trafic de vanille : Les suspects restent en détention

Tahiti, le 17 août 2023 – La chambre de l'instruction a ordonné mercredi le maintien en détention des deux hommes interpellés en avril dernier dans le cadre du démantèlement d'un trafic portant sur plusieurs centaines de kilos de vanille à Taha'a et Raiatea. Un troisième homme, poursuivi pour un seul vol, a quant à lui été libéré.



Suite à l'ouverture d'une information judiciaire, le 20 juillet dernier, dans le cadre du démantèlement d'un trafic de vanille à Taha'a et Raiatea par les enquêteurs de la gendarmerie, trois des quatre présumés voleurs arrêtés avaient été placés en détention provisoire. Après les appels formulés par ces derniers contre cette mesure, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete a ordonné mercredi le maintien en détention de deux des trois hommes dont celui qui est considéré comme la tête du trafic. Elle a par ailleurs placé le dernier individu, auquel un unique vol de 220 kilos de vanille est reproché, sous contrôle judiciaire.



Le concernant, elle a en effet relevé que ses déclarations et les investigations menées par les enquêteurs avaient notamment permis l'identification des trois autres voleurs de vanille et des deux receleurs impliqués dans ce dossier. De ce fait, dans sa décision que Tahiti Infos a pu consulter, la chambre de l'instruction a estimé que l'intéressé répondait à des critères qui permettaient de le placer sous contrôle judiciaire dans “des conditions qui seront définies” et qui seront “suffisantes pour garantir la suite de l'information judiciaire”, la “représentation du mis en examen devant la justice” et l'“absence de réitération des faits”.



La tête du réseau déjà condamnée 8 fois



Dans l'arrêt rendu, la chambre de l'instruction revient sur ce vaste trafic en indiquant qu'il a été perpétré par un “groupe rôdé aux vols de nuit” dans des serres de vanille de Taha'a dont ils découpaient les ombrières. Elle explique que les trafiquants entraient dans lesdites serres avec le visage masqué par des tee-shirts. Si l'un des présumés voleurs a donc été libéré mardi, les deux autres individus impliqués ont quant à eux été maintenus en détention dont l'homme considéré comme le “donneur d'ordres”, un père de famille déjà condamné à huit reprises pour des violences, des vols, du recel de vol et des délits routiers.



Rappelons que cette affaire, qui compte désormais six mis en examen – quatre pour vols aggravés et deux pour recel de vols aggravés – porte sur le vol de plusieurs centaines de kilos de vanille entre mai et juin 2022 chez des professionnels de la filière à Taha'a. S'ils sont renvoyés devant le tribunal correctionnel, les six hommes impliqués encourent dix ans de prison ferme, une amende de 18 millions de francs et la saisie de leurs avoirs bancaires.