Trafic de cochons : trois nouvelles mises en examen pour vol en bande organisée

PAPEETE, le 23 novembre 2018 - Quatre individus, dont un boucher de la Charcuterie du Pacifique, ont été mis en examen ce jeudi soir dans le cadre du vaste trafic de cochons mis à jour par les enquêteurs de la Brigade de recherches de Faa'a. Ils ont tous été placés en détention provisoire.



Mardi, quatre personnes avaient été mises en examen pour recel de vol puis placées sous contrôles judiciaires. Jeudi soir, quatre autres individus ont été présentés devant le juge d'instruction.



Un boucher de la Charcuterie du Pacifique et deux employés d'un abattoir ont été mis en examen pour vol en bande organisée. Un autre homme, un "intermédiaire", a quant à lui été mis en examen pour recel de vol. Tous les mis en causes, qui reconnaissent les faits, ont été placés en détention provisoire. L'argent généré par le réseau n'a pas encore été retrouvé.



Dans ce dossier, la justice soupçonne l'existence d'un trafic de cochons qui aurait lieu depuis 2012 et dont aurait la Charcuterie du Pacifique aurait été victime. L'enquête se poursuit. Le préjudice subi pourrait être pharamineux.