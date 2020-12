Trafic d'ice à Faa'a : Un réseau "particulièrement bien structuré"

Dans un communiqué, le procureur de la République, Hervé Leroy, indique mercredi matin que "Les investigations techniques, patrimoniales et auditions ont permis d’établir un réseau particulièrement bien structuré ayant son siège à Faa’a." Ce réseau était "composé de deux commanditaires et trafiquants : l’un étant employé dans un commerce (se chargeant également de blanchir l’argent de la drogue), l’autre étant fonctionnaire municipal au sein de la commune de Faa’a. Une nourrice stockait pour le conditionnement aux fins de vente l’ice." Selon le procureur de la République, le réseau s'appuyait également sur "deux revendeurs principaux" et "un receleur de fonds issus du trafic de stupéfiants, conjoint de l'un des deux trafiquants et également fonctionnaire de la commune de Faa’a".



Toujours selon Hervé Leroy, les enquêteurs du GIR ont recensé "un train de vie des deux têtes de réseau élevé procuré par des importation d’ice entre 2018 et 2020 à hauteur de 1, 5 kilogramme"



Neuf véhicules terrestres à moteur (véhicules automobiles et deux roues de grosse cylindrée) et un scooter de mer ont été saisis. " Parfaitement insérés socialement et familialement, les mis en cause ont agi par appât du gain" et "la plupart des personnes intéressées à ce trafic dont au premier chef les deux têtes de réseau ont reconnu les faits".