Trafic d'ice à Faa'a : L'un des revendeurs réincarcéré

C'est tout d'abord le plus jeune des deux frères qui s'est avancé à la barre pour expliquer qu'il avait profité de son placement sous contrôle judiciaire pour commencer à chercher du travail. L'avocat général a demandé à la cour de le replacer en détention au motif, notamment, qu'il avait revendu la drogue d'une manière très "assidue" et qu'il avait ainsi "disséminé" ce produit au sein de la population polynésienne. Pour sa défense, son avocat a fait valoir que le jeune homme n'avait jamais été condamné auparavant et qu'il souffrait de graves problèmes de santé.



Déjà condamné dans le cadre d'affaires liées aux stupéfiants, le frère aîné a eu plus de difficulté à se faire entendre. L'avocat général a ainsi rappelé qu'il encourait vingt ans de prison et que les enquêteurs avaient établi qu'il avait revendu plusieurs centaines de grammes d'ice. Le représentant du ministère public a également indiqué que le nombre de consommateurs de méthamphétamine en Polynésie était de l'ordre de 10 000 personnes. L'avocat de l'intéressé a pour sa part affirmé que son client, "un petit dealer" était "tout en bas de la chaîne des responsabilités" dans ce dossier. Après en avoir délibéré, la cour d'appel a ordonné sa réincarcération. Concernant son frère, elle a prononcé le maintien du contrôle judiciaire.



Les deux hommes seront jugés le 28 janvier en comparution immédiate à délai différé aux côtés de quatre autres prévenus.