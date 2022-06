Trafic d'ice : Sept ans requis contre Tuki Fatuma

Tahiti, le 8 juin 2022 – Le procès de huit prévenus, dont les trafiquants Tuki Fatuma et Médéric Tavaearii, s'est ouvert en correctionnelle mercredi. Sept des huit mis en cause étaient poursuivis pour avoir importé deux kilos d'ice en 2019 et pour s'être livré à du trafic. Le huitième prévenu, un surveillant pénitentiaire de Nuutania, était quant à lui jugé pour avoir introduit des téléphones et du paka dans la prison et les avoir donnés à Tuki Fatuma. Sept et cinq ans de prison ferme ont notamment été requis contre Tuki Fatuma et Médéric Tavaearii. Le tribunal rendra sa décision jeudi.



Déjà bien connus de la justice, Tuki Fatuma et Médéric Tavaearii ont de nouveau été présentés devant le tribunal correctionnel mercredi pour répondre, auprès de six autres coprévenus, de l'importation de deux kilos d'ice en juillet 2019.



Cette nouvelle affaire de trafic de méthamphétamine avait éclos à la faveur de la saisie, en 2019, de 1,4 kilo d'ice sur une mule à l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Interpellée puis mise en examen dans le cadre d'une information judiciaire, cette mule avait avoué qu'elle avait déjà participé à l'importation de deux kilos d'ice quelques mois plus tôt. Les investigations menées par les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie de Papeete avaient notamment permis d'établir que la mule, accompagnée de deux cousins, s'était rendue aux États-Unis où on lui avait remis 1,5 kilo d'ice. Le trafiquant Fred Garbutt lui avait également remis 500 grammes supplémentaires qui étaient destinés à Tuki Fatuma. Après avoir récolté les deux kilos d'ice, la mule et les deux cousins avaient finalement rejoint Tahiti sans être interceptés par les douanes.



“Grand nom du trafic”



Condamné en juillet dernier à trois ans de prison ferme pour avoir corrompu un gendarme, Tuki Fatuma a donc de nouveau comparu devant la justice mercredi. A la barre, ce “grand nom du trafic d'ice” tel que l'a qualifié l'un des avocats de la défense, a reconnu avoir financé et organisé l'importation des 500 grammes d'ice. Lors de son arrestation, et alors que l'homme n'a quasiment jamais travaillé, les gendarmes avaient saisi pour plus de 22 millions de Fcfp d'objets et de matériels divers et variés tels que des bijoux, des montres, une voiture, des écrans plats, et plus d'un million de Fcfp de numéraire ainsi que des sachets contenant du gros sel. Sachets destinés, selon ses déclarations à la barre mercredi, à “faire des arnaques”. Interrogé par le procureur sur sa réputation d'homme très “violent”, qui “va au contact pour se défendre” et qui “aime le fight”,Tuki Fatuma l'a confirmée en affirmant que “dans ce monde, tu es obligé de te faire respecter sinon on te marche dessus”.



Poursuivi, car dénoncé par certains comme ayant financé une partie des deux kilos importés en juillet 2019, Coco Médéric a, quant à lui, fermement nié les faits face au tribunal. Mais parmi les neuf auditions de prévenus organisées en ce premier jour de procès, celle d'un gardien de Nuutania était certainement l'une des plus attendues. Il était reproché à l’agent d'avoir introduit des téléphones et du paka en prison pour le compte de Tuki Fatuma. Particulièrement à l’aise à la barre, l'ancien surveillant pénitentiaire s'est vigoureusement défendu de n'avoir jamais donné aucun téléphone ou aucune drogue. Il a concédé qu'il avait rencontré la compagne de Tuki Fatuma à trois reprises et que cette dernière lui avait remis de l'argent, du paka et des téléphones. L'homme a cependant expliqué qu'il n'avait jamais introduit les marchandises en prison. Face à ces affirmations, Tuki Fatuma l'a accusé de “mentir”.



Alors que le procès est prévu sur deux jours, le procureur de la République a pris ses réquisitions en fin de journée en demandant sept ans de prison ferme contre Tuki Fatuma, cinq ans contre Coco Médéric et quatre ans ferme assortis d'un mandat de dépôt à l'encontre du gardien de prison. Des peines de trois à un an de prison ferme ont été requises contre les cinq autres prévenus. Délibéré attendu jeudi.