Trafic d’ice : Maitai Danielson se dit « innocent »

PAPEETE, le 4 mars 2019 - Maitai Danielson a été présenté devant le juge des libertés et de la détention (JLD) ce lundi en vue de la prolongation de son placement en détention provisoire. Devant le magistrat, l’ancien rameur a indiqué qu’il niait les faits tout en expliquant qu’il supportait très mal d’être placé à l’isolement en prison.



Maitai Danielson, qui a été mis en examen dans le cadre d’un trafic d’ice perpétré entre les Etats-Unis, le Mexique et la Polynésie, a été présenté devant le JLD ce vendredi. Selon le magistrat, une « quinzaine » de personnes impliqueraient l’ancien rameur de Huahine qui a été interpellé à Tijuana en novembre dernier et qui aurait « manipulé » des « kilos d’ice » . Au Mexique, l’homme avait été arrêté avec Tamatoa Alfonsi, qui est poursuivi pour des faits similaires.



Lors de sa présentation ce lundi, Maitai Danielson a de nouveau nié les faits qui lui sont reprochés en expliquant qu’il était allé au Mexique afin de « voir sa copine » et « faire du surf » . « Je suis innocent. Le seul tort que j’ai est d’avoir dormi chez Tamatoa Alfonsi. J’étais au mauvais endroit au mauvais moment » a-t-il déclaré avant de fustiger ses conditions de détention : « cela fait quatre mois que je suis à l’isolement et je n’ai pu recevoir aucune visite alors que Tamatoa Alfonsi a pu en recevoir dès son arrivée en prison. Ne parler à personne, être enfermé entre quatre murs 23 heures sur 24, c’est dur ».



Ce placement à l’isolement a également été commenté par son avocat, Me Lau, qui a déploré une mesure « inappropriée » : « nous sommes à une époque où l’on pense que cela n’existe plus ! ». Selon le conseil de Maitai Danielson, ce dernier n’avait aucune raison de se livrer au trafic puisqu’il a touché un héritage de 35 millions de francs.



Après en avoir délibéré, le JLD a ordonné le maintien en détention provisoire tel que l’avait requis le procureur de la République.