Trafic d'ice : un à neuf ans de prison ferme requis

PAPEETE, le 13 février 2019 - Au terme de trois jours de procès, le procureur de la République a requis des peines comprises entre un et neuf ans de prison ferme à l'encontre des 21 prévenus impliqués dans un trafic portant sur l'importation de plus d'un kilo d'ice entre décembre 2016 et janvier 2018. Les délibérés devraient être rendus ce jeudi.



« Les comparutions liées au trafic d'ice se multiplient à un rythme soutenu » , ne peut que constater le procureur de la République à l'aube de ses réquisitions ce mercredi dans le cadre d'un trafic portant sur « une vingtaine de faits d'importations » . Tel que le rappelle le représentant du ministère public, « le leitmotiv de tous ces dossiers, c'est l'appât du gain et l'on retrouve toutes sortes de profil d'un point de vue sociologique : un chef d'entreprises, une serveuse, une commerçante, des vendeurs de plats, un mécanicien...».



Pour le représentants des douanes, 19 des 21 prévenus sont « tous solidairement responsables d'avoir importé 1500 grammes d'ice en Polynésie française » et devraient donc s'acquitter d'une amende de 240 millions de francs.