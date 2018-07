Trafic d’ice : le procès Marlier/Mai aura lieu du 22 au 24 août

PAPEETE, le 25 juillet 2018 - Le juge d’instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (ORTC) dans le cadre de l’affaire portant sur l’importation de plus de cinq kilos d’ice. Les têtes de réseau, Moerani Marlier et Yannick Mai ainsi que dix autres individus comparaîtront donc du 22 au 24 août prochain.



Dans son ORTC rendue ce lundi, le juge d’instruction a suivi le réquisitoire du Procureur de la République en ordonnant le renvoi de 12 individus devant le tribunal correctionnel du 22 au 24 août prochain. Parmi eux, le guide touristique Yannick Mai et son bras droit Moerani Marlier. Soupçonnés d’être les commanditaires d’un trafic d’ice mis en place entre la Californie et la Polynésie, les deux hommes auraient organisé l’importation de plus de cinq kilos d’ice.



Les plus impliqués encourent jusqu’à dix ans de prison. Yannick Mai, dans la mesure où il est détenu aux Etats-Unis où il est poursuivi pour des faits similaires, ne devrait pas pouvoir assister à son procès.



Après l’affaire « Kikilove », la filière d’importation d’ice dirigée par Yannick Mai et Moerani Marlier est l’une des plus importantes démantelées ces dernières années en Polynésie française