Trafic d’ice : 21 personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel

PAPEETE, le 20 décembre 2018 - Après onze mois d’enquête, le juge d’instruction, Laurent Mayer, a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (ORTC) dans le cadre d’un trafic d’ice ayant impliqué 21 personnes entre décembre 2016 et janvier 2018. Ce trafic, organisé entre la Californie et la Polynésie, avait été mis au jour suite à l’interpellation de trois mules à l’aéroport de Tahiti Faa’a le 27 janvier dernier. Les trois femmes, dont une sexagénaire, étaient en possession de 266 grammes d’ice.



Le 27 janvier 2018, les agents des Douanes de l’aéroport de Tahiti Faa’a contrôlent trois passagères en provenance de Los Angeles. Les trois mules sont porteuses, « in corpore », d’une quantité totale de 266 grammes d’ice. Entendues, les mises en cause dénoncent Guy Teihoarii comme étant le commanditaire de cette importation.



Tel que l’indique le juge d’instruction dans l’ORTC, les investigations menées après ces trois interpellations permettent d’identifier « un groupe de personnes qui a financé, préparé, et dans la plupart des cas, réalisé des importations de méthamphétamines sous la forme d’envoi de mules aux États-Unis qui revenaient en transportant la drogue in corpore. » Selon les éléments de l’enquête, menée par la Section de recherches de Papeete, « ce groupe fonctionnait de façon évolutive, au gré de vols, de mensonges et de trahisons réciproques, chaque membre cherchant sans cesse à détourner du produit, et à recruter secrètement des mules agissant pour son compte en marge de celles financées par le ou les commanditaires officiels. »