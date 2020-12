Tout va bien: à 99 ans, une Croate survit au coronavirus

Zagreb, Croatie | AFP | jeudi 03/12/2020 - Toute menue au fond de son lit, elle fait, pouce relevé, signe que tout va bien: une Croate de 99 ans a survécu au Covid-19 et à trois semaines d'hospitalisation.



Margareta Kranjcec, qui vit dans une maison pour personnes âgées à Karlovac, dans le centre de la Croatie, a été hospitalisée fin octobre après avoir été testée positive au nouveau coronavirus.



Stefica Ljubic Mlinac, la directrice de l'établissement, a expliqué à l'AFP que des tests avaient été réalisés chez les pensionnaires du fait de plusieurs cas de fièvre.



Parmi les personnes contaminées, la presque centenaire, qui n'avait aucun symptôme.



La petite dame frêle a cependant été conduite à l'hôpital par précaution. "Compte tenu de son grand âge et de sa fragilité, c'est vraiment étonnant que le coronavirus ne lui ait pas fait de mal", a ajouté Mme Ljubic Mlinac. "C'est une si bonne nouvelle" par ces temps de pandémie qui montre le caractère quelquefois aléatoire du virus, a-t-elle poursuivi.



Mme Kranjcec, qui vit alitée en temps normal du fait de sa fragilité, ne souffre d'aucune maladie grave. Et quand un photograhe de l'AFP s'est rendu à son chevet dans la maison pour personnes âgées Saint-Antoine, la vieille dame, fouloir noir à poids blancs sur la tête, a levé le pouce pour montrer que tout allait pour le mieux.



"C'est fini, je me sens bien", a-t-elle raconté au journal croate Vecernji list.



La Croatie a recensé près de 140.000 contaminations au coronavirus. Près de 2.000 personnes sont mortes dans ce pays des Balkans de 4,2 millions d'habitants.