Tout savoir sur le solstice

TAHITI, le 31 mai 2022 - Dans quelques jours aura lieu le solstice d’hiver. Dans l’hémisphère nord, c’est le jour le plus long, dans l’hémisphère sud, chez nous donc, c’est le jour le plus court. Voici quelques explications.



Le 20 juin 2022 sera, dans l’hémisphère Sud, le solstice d’hiver. La durée de l’ensoleillement sera la plus courte de l’année. Le soltice d’été est prévu le 20 décembre. Alors que, dans l’hémisphère nord, le 21 juin 2022, correspondra au solstice d’été et marquera le début de l’été. C’est le jour le plus long. Le soleil brillera un peu plus de 16 heures avant de se coucher. Le solstice d’hiver est prévu le 21 décembre pour l’hémisphère nord.



Durant les jours qui précèdent le solstice de juin et l’arrivée du soleil à son point culminant de 64°, on a l’impression vu de la terre que celui-ci est immobile. C’est de cette impression d’immobilité du soleil que vient le mot solstice. Le mot solstice est issu du terme "sol" pour "soleil" et "stice" du latin "stare" qui signifie "être immobile".



Une durée du jour variable



Pourquoi la durée d’ensoleillement varie tant ? Parce qu’au fil des mois, la Terre ne présente pas le même visage à notre étoile le Soleil. La Terre tourne autour du Soleil en 365 jours. Elle tourne sur elle-même comme une toupie en 24 heures. L’axe de cette rotation est incliné par rapport au plan écliptique, c’est-à-dire au plan dans lequel la Terre se déplace autour du Soleil. Si l’axe de rotation de la Terre était perpendiculaire au plan écliptique, la durée du jour et de la nuit serait parfaitement égale sur toute la surface de la Terre. Grâce à cette inclinaison durant le voyage de la Terre autour du Soleil, les pôles sont plus ou moins orientés vers le Soleil. L’éclairage des hémisphères varie d’une saison à l’autre.



Lors du solstice d’été au mois de juin, l’hémisphère nord est plus éclairé que l’hémisphère sud. Le 21 juin 2022, dans l’hémisphère nord, l’axe de rotation pointe plus vers le soleil, c’est donc le jour le plus long.



Le rôle de la Lune



Il faut savoir que notre satellite naturel, la Lune, joue un rôle important dans l’inclinaison de l’axe de rotation de notre planète Terre. Sans la Lune notre planète tournerait 3 fois plus vite ; une journée durerait 8 heures au lieu de 24 heures, l’axe de rotation de la Terre serait instable, les tropiques pourraient connaître une glaciation, et les pôles une désertification, cette accélération engendrerait de violentes tempêtes.





DELPHINE BARRAIS AVEC ANITA TOURGERON DE PROSCIENCE