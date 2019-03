Tout savoir sur le Règlement général de la protection des données

PAPEETE, 28 février 2019 -Les peines sont lourdes pour les entités qui seront reconnues en infraction avec la loi. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) devra obligatoirement être appliqué dès juin prochain par les entreprises et organismes du fenua qui sont dépositaires de données numériques personnelles concernant leurs usagers ou clients : nom, prénoms, date de naissance, numéro de téléphone, adresses e-mail, postale, etc. En cas d’infraction, des amendes peuvent aller jusqu'à 4 % du chiffre d’affaires annuel ou 2,4 milliards Fcfp (20 millions d’euros).Le RGPD est le nouveau cadre juridique, applicable dans l’espace européen y-compris les pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne. Il s’intéresse au traitement et à la circulation des données personnelles des utilisateurs européens. En France, il est en vigueur depuis le 25 mai 2018.Le RGPD concerne les entités manipulant des informations personnelles d’utilisateurs européens qu’il s’agisse d’entreprises, d’associations, d’organismes publics ou privés situés en Europe ou ailleurs dans le monde, sans considération de taille, ni de secteur d’activité.Une après-midi d’information est organisée jeudi 7 mars dans l’amphithéâtre de la CCISM, à Papeete, à l’initiative de la Direction générale de l’économie numérique (DGEN) et de l’OPEN, l’Organisation des professionnels de l’économie numérique. L’entrée est libre.De 14 heures à 18 heures, 10 intervenants sont invités pour apporter leur éclairage sur cette nouvelle législation européenne en matière de protection des données personnelles et présenter aux auditeurs les transformations qu’elle implique dans la vie de l’entreprise et les solutions qui existent pour s’y conformer.