Tout le calendrier du va'a en 2020

Tahiti, le 10 février 2020 - La Fédération tahitienne de va'a (FTV) a révélé le week-end dernier le calendrier des compétitions pour la nouvelle saison de va'a. Au programme, les classiques en V6 comme le marathon Polynésie la 1ère, la Tetiaroa Royal Race et la Hawaiki Nui Va'a. Un calendrier marqué également par les championnats du monde de va'a vitesse qui se tiendront à Hawaii, en août.



On connait désormais tout le programme de la saison de va'a à venir. Au calendrier, les classiques en V6 comme le marathon Polynésie la 1ère prévue fin mars, le Fa'ati Moorea début juillet ou encore la Tetiaroa Royal Race, organisée tous les deux ans. Et bien entendu le rendez-vous incontournable du V6, la Hawaiki Nui Va'a, qui débutera le 28 octobre.



À noter également le retour au calendrier de la Channel Race, une course entre Rangiroa et Tikehau, qui n'avait plus été organisée depuis 2012. Elle est prévue pour le 2 mai.



Rappelons que la saison dernière, Shell Va'a n'avait laissé aucune miette à la concurrence en remportant toutes les courses importantes du calendrier.



En V1 le rendez-vous incontournable, le Te ‘Aito, se tiendra le 11 juillet prochain, avant le Super Aito prévu le 29 août. En attendant, les ‘aito sont attendus le 22 février pour la Taaroa Race, première course du calendrier en V1. Des courses se tiendront également aux Tuamotu, dont la Ariimatini Race à Rangiroa, ou encore le Aito Manihi.



Par ailleurs, cette saison est également marquée par les championnats du monde de vitesse qui se tiendront à Hawaii, du 13 au 25 août. Des sélectives seront ainsi organisés le 29 février et les 7 et 14 mars sur le site de Aorai Tinihau.



Un beau programme en perspective. Fa'aineine, hoe !