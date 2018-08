Tous fin prêts pour la rentrée !

Comment sont réparties les compétences entre le Pays et l'Etat en matière d'éducation ?

La répartition des compétences entre le Pays et l'Etat sont définies par la convention du 22 octobre 2016.

La Polynésie française conduit la politique éducative qu'il lui revient de mettre en œuvre.

Elle est responsable à ce titre de l'arrêt des programmes d'enseignement dans les 1er et 2nd degrés et dans l'enseignement supérieur implanté dans les lycées (sections de techniciens supérieurs et classes préparatoires aux grandes écoles), la Polynésie française choisit de mettre en œuvre les programmes arrêtés par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle peut cependant, conformément à sa compétence générale, apporter à ces derniers les adaptations qui lui semblent nécessaires. Les modifications et aménagements qu'elle retient, pour tenir compte du contexte notamment culturel, historique et géographique du Pays, se rapprochent des orientations retenues au plan national par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche afin d'être compatibles avec le seuil d'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Pour garantir la valeur nationale des diplômes, dans le cadre du 2nd degré, c'est la Polynésie française qui décide d'appliquer les programmes nationaux et soumet à l'État les adaptations qu'elle envisage. Le ministre de l'éducation de la Polynésie française, responsable de la mise en œuvre des orientations du système éducatif décidées par le Pays, est garant de la validité de cette adaptation.

L'État (ministère de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche - MENESR) a en charge la délivrance des diplômes et titres nationaux, l'enseignement universitaire et la recherche ainsi que la gestion des personnels de la fonction publique de l'État. La Polynésie française peut créer et délivrer des certifications et des diplômes territoriaux. Elle en arrête le contenu et les modalités de délivrance.

En sus des obligations légales qu'il tient de la loi organique, l'État apporte son concours au Pays pour l'exercice de ses compétences par son expertise technique et l'allocation de moyens pour l'emploi desquels la Polynésie française l'informe en retour.