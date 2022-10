Tous en chœur pour la cause des femmes



Tahiti, le 3 octobre 2022 – La 10e édition du concert de la Paix aura lieu ce vendredi à la mairie de Pirae, à partir de 19h15. Cet événement caritatif, dont les fonds serviront à des bourses d'études artistiques, est organisé au profit de jeunes femmes défavorisées qui souhaitent poursuivre des études supérieures artistiques.



Le Club Soroptimist International de Tahiti et le Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF) s'allient depuis dix ans aujourd'hui pour organiser chaque année deux concerts dédiés à la cause des femmes. En l'occurrence, ce vendredi aura lieu la 10e édition du concert de la Paix à la mairie de Pirae, à partir de 19h15. Cette collaboration est destinée à soutenir l'intégration professionnelle des femmes en leur offrant l'opportunité de suivre des études artistiques. La totalité des recettes de l’événement caritatif serviront donc à octroyer des bourses d'études artistiques à des jeunes femmes défavorisées, sélectionnées pour leur mérite et leur talent. Les bénéficiaires seront repérées au conservatoire par les professeurs ou retenues après recommandation des parents. L'objectif n'est pas seulement d'accorder une bourse en bonne et due forme, mais surtout de permettre à ces jeunes femmes de devenir, par la suite, autonome. En plus de l'obtention d'une bourse, les bénéficiaires auront le soutien d'une sociétaire du Club Soroptimist International de Tahiti. Une marraine qu'elles auront elles-mêmes désigné par affinité. Par exemple, Mahealani Amaru a bénéficié en 2018 d'une bourse d'études artistiques et du soutien de sa marraine, Dany Panero, l’ex-présidente du Club Soroptimist. Elle est aujourd'hui la première enfant du fenua à avoir obtenu son diplôme de comédienne professionnelle, à l'école supérieure de théâtre de l'Union, située à Limoges.





Le rendez-vous solidaire de ce vendredi rassemblera plusieurs artistes du CAPF, à la mairie de Pirae. Les danseurs et danseuses de 'ori tahiti, ainsi que leurs professeurs Vanina Ehu, Erena Uura et Toanui Mahinui, feront l'ouverture du spectacle, avec l’orchestre traditionnel du CAPF. Brenda Tihoni et Yolande Kautai, invitées par le club Soroptimist International de Tahiti, prendront le relais avec une prestation chantée en duo. Bruno Demougeot et ses 25 jeunes choristes chanteront ensuite trois titres : A faarii mai na de Steeve Angia, Nui papa iti de Patrick Noble et Michel Poroi et pour finir Imagine de John Lennon. Enfin, Peterson Cowan interprètera, avec quatre de ses élèves, de grands airs d'Opéra et des arias de Mozart, pour clôturer la soirée. Au total, une soixantaine d'artistes-bénévoles doivent se produire sur scène avec l'objectif de soutenir le projet.



Pratique Billets en vente au secrétariat du Conservatoire Artistique de la Polynésie française pendant les heures d'ouverture, ou sur place le soir du concert à partir de 18 heures. L'entrée est au tarif unique de 2 000 Fcfp.

