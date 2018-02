Tourisme : les chiffres de l’hébergement en Polynésie

PAPEETE, 8 février 2018 - Un point actualisé fin décembre dernier par le service du tourisme fait état d’une capacité réceptive maximale de 11616 nuitées touristiques quotidiennes en hôtels et pensions de famille, sur l’ensemble de la Polynésie française. L’archipel de la Société concentre l’essentiel de cette offre.Le service du tourisme a actualisé un état des lieux de l’offre d’hébergement touristique polynésienne au 31 décembre 2017. Ce recensement compte 46 établissements hôteliers en activité. Parallèlement, on recense en Polynésie française 311 établissements relevant de la petite hôtellerie, qu’il s’agisse de petits hôtels familiaux, de pensions de famille, de Fare d’hôte, de chambres d’hôte. L’offre ainsi disponible quotidiennement est de 11616 nuitées touristiques, réparties dans 2744 unités d’hébergement hôtelières et 1498 chambres pour ce qui relève de la petite hôtellerie familiale.Sur les 46 établissements hôteliers répartis entre les îles du Vent, les îles Sous-le-vent, les Tuamotu, et les Marquises, 34 hôtels sont classés (de 2 à 5 étoiles). Ces hôtels classés totalisent 2421 clés, avec une capacité réceptive maximale de 4963 nuitées touristiques quotidiennes. Au total, 85,3 % des établissements, 93% de l’offre de clés, et 95% des chambres louées en 2016 en hôtellerie internationale classée sont localisées sur l’archipel de la Société, où la capacité d’accueil est de 974 clés à Tahiti (2408 lits), 810 clés à Bora Bora (2194 lits), 590 clés à Moorea (1514 lits), 102 clés à Huahine (302 lits), 73 clés à Tahaa (156 lits) et 25 clés à Raiatea (61 lits).Les 12 établissements hôteliers et résidences de tourisme non classés proposent au total 319 clés, et une capacité réceptive maximale de 817 nuitées touristiques quotidiennes. La totalité de ces établissements est concentrée dans l’archipel de la Société : 221 clés à Tahiti (469 lits) ; 14 clés à Bora Bora (56 lits) avec l’hôtel Matira ; et 9 clés à Tahaa (21 lits) au Vahine Private island, sur le motu Iripau.L’offre en hébergement touristique terrestre marchand est complétée par celle disponible dans la petite hôtellerie familiale. Cette offre est beaucoup moins concentrée. Elle se répartit sur l’ensemble des archipels de Polynésie française : 28 % aux îles du Vent, 29 % aux îles Sous-le-vent ; 29 % aux Tuamotu-Gambier, 9 % aux Marquises et 5 % aux Australes.Au total, on recense 311 établissements en activités fin 2017, dont 95 sont classés par le service du tourisme selon un barème de 1 à 3 ‘tiare’ : 25 aux îles du Vent ; 36 aux îles Sous-le-vent ; 15 dans 10 îles des Tuamotu-Gambier ; 14 dans les six îles de l’archipel des Marquises ; et cinq répartis entre Raivavae, Rurutu et Tubuai dans l’archipel des Australes. Ces 95 pensions classées totalisent 495 clés, avec une capacité réceptive maximale de 1547 nuitées touristiques quotidiennes.Les 216 pensions non classées totalisent 1003 clés et une capacité réceptive maximale de 3088 nuitées touristiques quotidiennes.